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Переболевшего коронавирусом Порошенко выписали из больницы

Состояние здоровья бывшего президента улучшилось

Петр Порошенко. Фото: facebook.com/EuropeanSolidarity.official Петр Порошенко. Фото: facebook.com/EuropeanSolidarity.official
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/EuropeanSolidarity.official

Пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко выписали из больницы после лечения двустороннего воспаления легких, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает пресс-служба экс-президента в Facebook.

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"Сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось", — говорится в сообщении.

При этом в команде политика поблагодарили всех, кто выразил искреннюю поддержку Порошенко, пока тот болел.

"В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег, как из Украины, так и из-за рубежа", — утверждают в пресс-службе.

Напомним, 29 сентября стало известно, что пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко заболел на коронавирус COVID-19.

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В тот же день стало известно о болезни главы партии "Голос" Киры Рудык и нардепа "Слуги народа" Жана Беленюка.

3 октября сообщалось, что Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу. Также заболела его дочь.

Марина Порошенко ранее сообщала, что получила повторный отрицательный тест на COVID-19.

Она отметила, что пока ее муж продолжает бороться с COVID-19, она продолжит избирательную кампанию во главе "Евросолидарности" в Киевский горсовет.

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