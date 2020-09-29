Глава партии "Голос" заболела коронавирусом

Руководитель партии "Голос" Кира Рудык получила положительный тест на COVID-19.

Об этом во вторник, 29 сентября, она сообщила на своей странице в Facebook.

"Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID. Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы — похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера", — написала политик в соцсети.

Она также рассказала, что члены команды "Голоса", с которыми она общалась недавно, сдали тест.

"Конечно, очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании, но мы уже все привыкли работать дистанционно, поэтому я настроена бодро и оптимистично", — подчеркнула Рудык.

При этом она призвала всех соблюдать карантинные нормы и беречь себя.

Напомним, по состоянию на 9:00 вторника, 29 сентября, в Украине было 204 932 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 065 летальных, 90 250 пациентов выздоровели.

При этом за прошедшие сутки зафиксировано 3 627 новых случаев коронавируса, 1 797 человек выздоровели, а 69 — умерли.