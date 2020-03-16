Коронавирус в Украине: самая важная информация

Китайский коронавирус, вызывающий острую пневмонию Covid-19, за два с лишним месяца распространился практически по всему миру и достиг Украины — в нашей стране уже официально подтверждено пять случаев заболевания и одна смерть.

3 марта 2020 года в Украине обнаружили первого заразившегося коронавирусной инфекцией, а уже с 12 марта по 3 апреля во избежание распространения болезни по всей стране объявили карантин: временно приостановили занятия в школах и запретили массовые собрания более 200 человек.

Позднее Украина с 15 марта на две недели закрыла границы для иностранцев и даже для жителей временно оккупированных территорий. С 17 марта страна полностью ограничила пассажирское авиасообщение.

Ниже Delo.ua для удобства читателей собирает всю самую важную информацию в режиме онлайн-трансляции о распространении китайского коронавируса SARS-CoV-2 в мире и Украине, а также об особенностях прохождения карантина.

Информация обновляется:

17:50. ❗️ Зеленский хочет полностью запретить транспортное сообщение между городами

Гарант рекомендует Министерству инфраструктуры запретить с 18 марта пассажирское железнодорожное, автобусное и авиасообщение между городами и областями. Кроме этого, он хочет запретить работу метрополитенов. Подробности: http://bit.ly/2IRRf80

17:20. ❗️ Власти Киева закрывают ТРЦ на карантин из-за коронавируса: будет ли дефицит продуктов

16 марта мэр Киев Виталий Кличко объявил о закрытии ТРЦ, парикмахерских, спа-салонов, спортивных комплексов, мест общественного питания в связи с угрозой распространения коронавируса. Delo.ua узнало у бизнеса, как на него повлияют ограничения. Подробности: http://bit.ly/2TXL09j

17:01. Коронавирус обвалил цены на нефть до 4-летнего минимума

Так, 16 марта стоимость нефти марки Brent упала почти до 9%, в результате чего она опустилась ниже отметки $31 за баррель, что произошло впервые с 12 февраля 2016 года. Подробности: http://bit.ly/2WhJa4l

16:56. Власти Киева передумали закрывать въезд в город

По словам первого замглавы Киевской горгосадминистрации, транспортное сообщение Киева с пригородными населенными пунктами на время карантина не отменяется, однако без крайней необходимости перемещаться между населенными пунктами не стоит. Подробности: http://bit.ly/3bbwWPh

16:19. МАУ прекращает все международные авиарейсы

С 17 марта перевозчик перестанет летать за границу — пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы по электронной почте или смс-сообщением о возможности бесплатно переоформить билеты и перенести дату своего путешествия. Подробности: http://bit.ly/2U6xZsG

15:52. Зеленский возглавил борьбу с коронавирусом в Украине

Украинский президент создал Координационный совет по противодействию распространения COVID-19 — его основной задачей станет мониторинг ситуации и выработки предложений по осуществлению мер, направленных на борьбу с болезнью. Подробности: http://bit.ly/2UaCker

15:38.Во время карантина не будут отключать коммунальные услуги за долги — Герус

По словам депутата, коммунальные предприятия, в частности, облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей из-за неоплаченных на фоне карантина счетов. Подробности: http://bit.ly/2UcJRt8

15:21. ❗️ Тесты на коронавирус: сколько стоят и почему проверку не нужно проходить всем подряд

Delo.ua выяснило как обстоят дела с тестами в Украине, где их можно ли их приобрести самостоятельно, а также во сколько обойдется диагностика. Подробности: http://bit.ly/2IRjm7y

15:07. ЕБРР выделит 1 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса

В частности в рамках чрезвычайной программы банк планирует расширить финансирование торговли и предоставить краткосрочные кредиты до двух лет, особенно для поддержки малых и средних предприятий. Подробности: http://bit.ly/2WeD30R

14:39. Нардепы решили пропустить две пленарные недели из-за коронавируса

Верховная Рада Украины изменит график работы в связи с коронавирусом и до 3 апреля 2020 года будет работать в комитетах — таким образом, две пленарные недели будут перенесены на более поздний срок. Подробности: http://bit.ly/33sQ1tp

14:07. ПриватБанк отправил в украинские города четыре аппарата искусственной вентиляции легких

Уже во вторник, 17 марта 2020 года, первые четыре аппарата будут переданы больницам Киева, Одессы и Лисичанска — поставки украинским больницам предназначены для преодоления осложнений коронавируса Covid-19. Подробности: http://bit.ly/2WoJJJE

13:41. Продажи автогаза в Украине из-за карантина упали на 10-20%

По словам экспертов, снижение потребления автогаза на заправках наблюдается во всех регионах Украины — такая динамика связана с тем, что из-за карантина люди не выходят на работу. Подробности: http://bit.ly/2vvfXbq

12:33. ❗️ Эпидемия коронавируса: Кличко вводит в Киеве максимальный карантин

С 17 марта в столице закрывается все, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС и банков. Подробности: http://bit.ly/2w33rjI

11:46. Медицинские маски стали более популярным товаром для контрабанды, чем сигареты, — Нефьодов

Глава таможни рассказал, что только за минувшие выходные, 14-15 марта, общими усилиями Таможенной службы, Нацполиции и Госпогранслужбы были предотвращены попытки переправить через границу 130 тысяч медицинских масок. Подробности: http://bit.ly/33o9Ulp

11:05. ❗️ Минздрав предупреждает: в Украине рекламируют псевдолекарства от коронавируса

В украинском интернете начали появляться рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса COVID-19 — однако в МОЗ призывают украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты. Подробности: http://bit.ly/33kWaId

10:23. В США начинают тестировать на добровольцах вакцину против COVID-19

С 16 марта в США начинаются клинические испытания вакцины против китайского коронавируса — они пройдут в исследовательском центре в Сиэтл, а участие в них примут 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Подробности: http://bit.ly/2WjRxMW

09:12. Эпидемия коронавируса: число жертв COVID-19 перевалило за 6,5 тысячи

Количество больных в мире увеличилось более чем на 15,8 тысячи, а умерших — на 709 человек. Подробности: http://bit.ly/39Wm5Zd

08:27. Первые потери Голливуда от коронавируса оценили в $7 млрд

Как сообщают эксперты, один день "заморозки" съемок фильмов стоит $300-350 тысяч, а потому, если ситуация не исправится к маю 2020 года, потери индустрии составят уже $17 млрд. Подробности: http://bit.ly/39T8DVO

08:15. Прошли тест: у эвакуированных из Италии украинцев коронавирус не обнаружили

Прилетевшие из Италии 16 марта 123 украинца прошли экспресс-тесты на наличие коронавирусной инфекции — по их результатам все оказались здоровыми. Но несмотря на это, протестированные будут 14 дней находиться в самоизоляции. Подробности: http://bit.ly/2ISyrFD

16 марта 2020 года