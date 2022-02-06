В Украине планируют запустить около 400 кислородных станций – Минздрав

В июле 2021 года в украинских больницах функционировало всего 50 кислородных станций, а к концу 2022 года их будет уже 385.

Об этом во время рабочего визита в Одесскую область заявил Виктор Ляшко.

По словам главы Минздрава, в 2021 году 118 кислородных станций удалось закупить за счет правительственной субвенции. В настоящее время часть из них уже установлена ​​в больницах и оказывает помощь пациентам, больным COVID-19.

Ляшко отметил, что 118 кислородных станций были закуплены за средства правительственной субвенции и монтируются в больницах.

"ГП "Медицинские закупки Украины" приобрело дополнительно 225 станций, их снабжение осуществляется уже сейчас. Сегодня проверил, как происходит установка одной из таких станций в больнице Одесской области. Таким образом, после завершения работ за один год количество постоянно действующих кислородных станций в Украине увеличится почти в 8 раз", – рассказал Ляшко.

В конце декабря прошлого года ГП "Медицинские закупки Украины" заключило договоры на приобретение 225 кислородных станций общей стоимостью 648 млн грн.

Предварительно, в рамках этой закупки, было запланировано приобрести 196 станций, однако благодаря конкуренции на аукционе удалось сэкономить средства и дополнительно приобрести еще 29 станций.

Производительность одной такой станции – 500 л/мин. Каждая из них имеет дополнительные газоанализаторы, расходомеры и возможность дистанционного управления. Благодаря этому больница сможет отслеживать, сколько она получает кислорода и какого качества.

На сегодняшний день оборудование для автономной генерации кислорода уже устанавливается в регионах, в больницах, оказывающих помощь пациентам, больным коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что госпредприятие "Медицинские закупки" начисляет пеню ЗАО "Лекхим", которое не выполнило условия договора о поставках первой партии китайской вакцины CoronaVac в количестве 700 тысяч флаконов в срок.

Перед этим Министерство здравоохранения намерено оштрафовать компанию-посредника "Лекхим" из-за срыва сроков доставки китайской вакцины от коронавируса Sinovac.