Украина оштрафует компанию-поставщика вакцины от коронавируса "Лекхим"

Министерство здравоохранения намерено оштрафовать компанию-посредника "Лекхим" из-за срыва сроков доставки китайской вакцины от коронавируса Sinovac.

Об этом заявил заместитель главы Минздрава Игорь Иващенко в комментарии изданию Reuters.

"Они точно не придерживаются установленных сроков. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте", — отметил он.

При этом Иващенко не уточнил, какими будут финансовые штрафы, но, по данным агентства, правительство имеет право штрафовать "Лекхим" в размере 0,1% от стоимости груза за ежедневную задержку.

В свою очередь, "Лекхим" отказался от комментариев, но на этой неделе заявил, что первая партия вакцины против COVID-19 будет поставлена ​​15 марта 2021 года.

Также Иващенко рассказал, что решение об утверждении Sinovac ляжет на Государственное агентство по вопросам медицинских закупок Украины.

Как сообщалось, фармацевтическая группа компаний "Лекхим", которая является украинским поставщиком вакцины против COVID-19 от китайской компании Sinovac Biotech, просила перенести дату первой поставки на апрель. Но Украина отклонила эту просьбу.

В первом транше ожидается поставка 700 тысяч доз вакцины.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала кампания вакцинации. В настоящее время, по данным Министерства здравоохранения, привили 15 тысяч 758 человек.

Президент Владимир Зеленский получил прививку от коронавируса 2 марта.

Перед этим, 1 марта, министр здравоохранения Максим Степанов публично сделал прививку от коронавируса в Александровской клинической больнице Киева.