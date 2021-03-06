Происшествия 3 часа назад

Украина оштрафует компанию-поставщика вакцины от коронавируса "Лекхим"

Из-за несоблюдения сроков поставки вакцины Sinovac

Вакцина от коронавируса компании Sinovac Biotech. Фото: Unsplash Вакцина от коронавируса компании Sinovac Biotech. Фото: Unsplash
Вакцина от коронавируса компании Sinovac Biotech. Фото: Unsplash

Министерство здравоохранения намерено оштрафовать компанию-посредника "Лекхим" из-за срыва сроков доставки китайской вакцины от коронавируса Sinovac.

Об этом заявил заместитель главы Минздрава Игорь Иващенко в комментарии изданию Reuters.

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"Они точно не придерживаются установленных сроков. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте", — отметил он.

При этом Иващенко не уточнил, какими будут финансовые штрафы, но, по данным агентства, правительство имеет право штрафовать "Лекхим" в размере 0,1% от стоимости груза за ежедневную задержку.

В свою очередь, "Лекхим" отказался от комментариев, но на этой неделе заявил, что первая партия вакцины против COVID-19 будет поставлена ​​15 марта 2021 года.

Также Иващенко рассказал, что решение об утверждении Sinovac ляжет на Государственное агентство по вопросам медицинских закупок Украины.

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Как сообщалось, фармацевтическая группа компаний "Лекхим", которая является украинским поставщиком вакцины против COVID-19 от китайской компании Sinovac Biotech, просила перенести дату первой поставки на апрель. Но Украина отклонила эту просьбу.

В первом транше ожидается поставка 700 тысяч доз вакцины.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала кампания вакцинации. В настоящее время, по данным Министерства здравоохранения, привили 15 тысяч 758 человек.

Президент Владимир Зеленский получил прививку от коронавируса 2 марта.

Перед этим, 1 марта, министр здравоохранения Максим Степанов публично сделал прививку от коронавируса в Александровской клинической больнице Киева.

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