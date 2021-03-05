Шмыгаль рассказал, сколько примерно будет стоить вакцина от COVID-19

Коммерческая цена вакцин от СOVID-19, завезенных в Украину, для потребителей может составить от 300 до 1 200 грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию "Фокус".

"Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300 — 1 200 грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах".

При этом, глава правительства заявил, что вакцина от Pfizer не может стоить 1 тысячу евро за две дозы.

"Это невозможно. Сейчас цена этой вакцины у производителя колеблется от $15 до $20. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высокая. Это сбалансирует рынок", — пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что согласно Национальному плану вакцинации, в Украине за год — полтора должны вакцинировать до 22 млн человек.

"Учитывая, что, по данным социологических исследований, только половина украинцев согласны прививаться, то по факту, за этот и следующий год мы вакцинируем всех желающих. У нас уже есть договоренности о поставках до 30 млн доз вакцин от различных производителей. Так что вакцины хватит на всех", — подчеркнул глава правительства.

Напомним, вакцинация от COVID-19 стартовала в Украине 24 февраля. По итогам 3 марта в стране первую дозу прививки получили 9,6 тысячи человек.

Другую вакцину, кроме Covishield, в Украину до сих пор официально не завозили.