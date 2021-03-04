Общество 2 часа назад

Производитель вакцины Covishield требует неразглашения информации о ее цене — Минздрав

За разглашение этой информации, как заявляют в Минздраве, предусмотрены штрафы, а производители могут даже разорвать контракт

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Информация о производителях или поставщиков вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19, а также ценах на эти препараты является конфиденциальной. Об этом на брифинге 4 марта заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

По ее словам, за ее разглашение предусмотрены штрафы, а производители могут даже разорвать контракт.

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Шаталова отметила, что условие не разглашать эту информацию предусмотрена соглашением между Минздравом и международной организацией Crown agents, которая закупает вакцины для Украины.

"Эти жесткие требования конфиденциальности являются вовсе не прихотью Министерства. Они инициированы именно производителями вакцины. И за нарушение таких требований предусмотрены большие штрафные санкции или даже расторжение контрактов", — рассказала она.

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Замминистра добавила, что Минздрав вместе с приказом о распределении вакцин по регионам направил руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения требование обеспечить неразглашение любой информации о вакцинах.

"Договоры, содержащие условия о конфиденциальности, подписывают все страны мира, которые централизованно проводят закупки иммунобиологических препаратов от COVID-19", — подчеркнули в Минздраве.

Стоит отметить, что компания Crown Agents, которая является посредником при закупке вакцины на своем сайте публикует информацию о закупках вакцин за государственные деньги.

При этом, глава представительства Crown Agets Татьяна Коротченко подтвердила, что неразглашение пунктов договора о поставках вакцины является обязательным требованием производителя.

"Следует подчеркнуть, что конфиденциальные договоры с поставщиками вакцин является нормальной мировой практикой. В свою очередь, Crown Agents сделали все возможное, чтобы Украина получила лучшую цену за эту вакцину. Также отметим, что она соответствует заявленной разработчиком цене", — заявила Коротченко.

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Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины Covishield, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca и произведенная Институтом сыворотки Индии.

В этот же день Минздрав сообщил о регистрации в Украине вакцины Covishield. Препарат от AstraZeneca является вакциной на платформе вирусного вектора без способности к репликации.

Для полной иммунизации необходимы две дозы с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8°С.

5 февраля Офис президента заявил о подтверждении поставок в Украину суммарно 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции компаний AstraZeneca и Novavax индийского производства, которые будут закупаться через компанию-посредника Crown Agents. 

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