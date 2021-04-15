Происшествия 1 час назад

Сумма штрафа и пени "Лекхиму" за несвоевременную поставку вакцины уже превысила 38 млн грн

Сейчас за каждый день просрочки поставки вакцины "Лекхиму" начисляется пеня в размере 252 тысячи грн

Фото: lekhim.ua Фото: lekhim.ua
Фото: lekhim.ua

Государственное предприятие "Медицинские закупки" продолжает начислять пеню ЗАО "Лекхим", которое не выполнило условия договора о поставках первой партии китайской вакцины CoronaVac в количестве 700 тысяч флаконов в срок.

Кроме того, "Лекхиму" грозит немалый штраф, сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответ ГП "Медицинские закупки".

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В письме госпредприятия отмечается, что "Лекхим" должен был поставить в Украину 700 тысяч флаконов китайской вакцины CoronaVac в срок не позднее 30 дней со дня регистрации вакцины в одной из определенных стран.

Поскольку 4 февраля вакцина была зарегистрирована в Китае, поставки первой партии вакцины в Украине должны были состояться до 6 марта.

Фактически вакцина поступила на склады "Медицинских закупок" 10 апреля, и в количестве 200 тысяч флаконов, значительно меньше объема ожидаемой первой партии согласно условиям договора.

"Поставка указанного количества флаконов не освобождает поставщика от обязанности уплаты пени и штрафа, применяемых к поставщику ввиду несоблюдения сроков поставки продукции, предусмотренных договором. ГП "Медицинские закупки" продолжает начисление пени за каждый день такой просрочки, начиная с 6 марта 2021 года", — доложили на госпредприятии.

Известно, что за каждый день просрочки "Лекхим" обязан уплатить 0,1% от цены продукции, а также 7% за просрочку поставки вакцины в более 30 дней.

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По подсчетам StateWatch, размер пени по состоянию на 14 апреля составляет 13,7 млн грн. В свою очередь, штраф составляет 24,7 млн грн. Всего же "Лекхим" должен уплатить ГП "Медицинские закупки" 38,4 млн грн.

Сейчас за каждый день просрочки поставки вакцины "Лекхиму" начисляется пеня в размере 252 тысячи грн.

Напомним, 30 декабря 2020 года Украина заплатила за будущую поставку 1,9 млн доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн грн по договору между ГП "Медицинские закупки" и частной компанией "Лекхим".

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения намерено оштрафовать компанию-посредника "Лекхим" из-за срыва сроков доставки китайской вакцины от коронавируса Sinovac.

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