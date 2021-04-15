Финансы 50 минут назад

Кабмин выделил 6,5 млрд грн на закупку вакцин: за счет уменьшения расходов на медгарантии

При этом Минфину поручили в течение трех месяцев предложить источники компенсации денег, изъятых по программе медгарантий

Вакцины от коронавируса. Фото: Getty Images Вакцины от коронавируса. Фото: Getty Images
Вакцины от коронавируса. Фото: Getty Images

Кабинет министров 14 апреля выделил Минздраву дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцин за счет уменьшения объема расходов по программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на эту же сумму.

Об этом следует из постановления №338, опубликованного на Правительственном портале.

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В частности, документ предусматривает осуществление в пределах общего объема бюджетных назначений, выделенных Министерству здравоохранения на 2021 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов потребления в сумме 6,5 млрд грн.

А именно — путем уменьшения объема расходов по программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на сумму 6,5 млрд грн, и, соответственно, увеличения объема расходов по программе "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в сумме 6,5 млрд грн.

При этом Министерству финансов поручили в течение трех месяцев предложить источники компенсации денег, изъятых по программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Минздрав просит дополнительно 6,5 млрд грн на вакцинацию.

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Объясняя решение о выделении 6,5 млрд грн на закупку вакцин, он заявил, что эту сумму решили перевести с четвертого квартала Программы медицинских гарантий временно.

"Еще полгода назад, при формировании госбюджета, мы настаивали заложить 15,1 млрд грн на закупку вакцин. В результате нам выделили только 4 млрд грн, за которые мы уже приобрели препараты. Сегодня, чтобы оплатить следующие законтрактованные вакцины, нужно 6,5 млрд грн. Чтобы не вносить изменения в госбюджет и не терять время, мы решили временно перевести эту сумму с четвертого квартала Программы медицинских гарантий на закупку вакцин. Согласно нашему постановлению, Министерство финансов в течение 3 месяцев имеет обязательства вернуть соответствующую сумму обратно. Не стоит разводить панику и поддаваться на политические провокации", — написал Степанов в Facebook.

Напомним, иммунизация украинцев вакциной CoronoVac против Covid-19 производства китайской компании Sinovac началась в Украине 13 апреля 2021 года.

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