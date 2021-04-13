Общество 20 минут назад

В Украине начинается вакцинация от Covid-19 препаратом Sinovac — Минздрав

Остальные 1,7 млн доз CoronoVac, по словам Степанова, будут поставлены в Украину в до конца мая

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Иммунизация украинцев вакциной CoronoVac против Covid-19 производства китайской компании Sinovac начнется уже во вторник. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".

"Минздрав закончил все процессы проверки и лабораторного контроля вакцины. Сегодня начинаем процесс вакцинации этой вакциной", — сказал он.

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Степанов напомнил, что в Украину уже поставлено 215 тысяч доз этой вакцины. Остальные 1,7 млн доз, по словам чиновника, будут поставлены в течение апреля-мая.

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По словам министра, вакцину будут использовать для прививок маломобильным группам населения, соцработникам, педагогам, которые будут принимать участие в проведении внешнего независимого тестирования, олимпийцам, паралимпийцам, которые готовятся к олимпиаде в Токио, сотрудникам Нацполиции, Вооруженных сил, работникам объектов критической инфраструктуры.

Степанов также добавил, что на протяжении недели ожидаются поставки 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Этой вакциной планируется прививать граждан, прибывающих в интернатах, домах для лиц пожилого возраста, а также сотрудников этих учреждений.

Напомним, на прошлой неделе Степанов заявлял, что у Украины в целом есть договоренности о поставке 24 млн доз вакцин против коронавируса, а с учетом поставок в рамках механизма COVAX общее число составляет 32 млн доз.

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