Минобороны предупредило о возможных сбоях в "Резерв+"

В субботу, 14 ноября, часть сервисов приложения "Резерв+" может быть временно недоступна из-за плановых технических работ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

Работы продлятся с 21:00 до 00:00 в одной из систем, с которыми взаимодействует "Резерв+".

В этот период могут возникнуть задержки с получением или обновлением электронного военно-учетного документа. Технические работы могут также повлиять на работу других услуг в приложении.

В Минобороны советуют тем, кому документ может понадобиться вечером, раньше времени сохранить его на телефон.

Для этого на главном экране "Резерв+" нажмите "+" и выберите "Загрузить PDF".

Если при технических работах документ не обновится, в ведомстве советуют попробовать позже. Повторно входить в аккаунт не нужно.

После завершения работ все сервисы "Резерв+" должны работать в обычном режиме.

Напомним, в конце октября в "Резерве+" уже временно приостанавливали оформление отдельных отсрочок из-за плановых технических работ в системах Министерства юстиции.