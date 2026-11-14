- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Минобороны предупредило о возможных сбоях в "Резерв+"
В субботу, 14 ноября, часть сервисов приложения "Резерв+" может быть временно недоступна из-за плановых технических работ.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.
Работы продлятся с 21:00 до 00:00 в одной из систем, с которыми взаимодействует "Резерв+".
В этот период могут возникнуть задержки с получением или обновлением электронного военно-учетного документа. Технические работы могут также повлиять на работу других услуг в приложении.
В Минобороны советуют тем, кому документ может понадобиться вечером, раньше времени сохранить его на телефон.
Для этого на главном экране "Резерв+" нажмите "+" и выберите "Загрузить PDF".
Если при технических работах документ не обновится, в ведомстве советуют попробовать позже. Повторно входить в аккаунт не нужно.
После завершения работ все сервисы "Резерв+" должны работать в обычном режиме.
Напомним, в конце октября в "Резерве+" уже временно приостанавливали оформление отдельных отсрочок из-за плановых технических работ в системах Министерства юстиции.