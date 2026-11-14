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Міноборони попередило про можливі збої в "Резерв+"

Резерв+ вхід через Дію
Міноборони попередило про можливі збої в "Резерв+" / Міноборони

У суботу, 14 листопада, частина сервісів застосунку "Резерв+" може бути тимчасово недоступна через планові технічні роботи.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

Роботи триватимуть із 21:00 до 00:00 в одній із систем, з якими взаємодіє "Резерв+".

У цей період можуть виникати затримки з отриманням або оновленням електронного військово-облікового документа. Технічні роботи також можуть вплинути на роботу інших послуг у застосунку.

У Міноборони радять тим, кому документ може знадобитися ввечері, завчасно зберегти його на телефон.

Для цього на головному екрані "Резерв+" потрібно натиснути "+" та вибрати "Завантажити PDF".

Якщо під час технічних робіт документ не оновиться, у відомстві радять спробувати пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно.

Після завершення робіт усі сервіси "Резерв+" мають працювати у звичайному режимі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в "Резерв+" уже тимчасово призупиняли оформлення окремих відстрочок через планові технічні роботи в системах Міністерства юстиції.

Автор:
Тетяна Гойденко

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