В "Резерв+" можно будет входить через "Дію": что нужно сделать

В "Резерв+" постепенно появляется новый способ авторизации — через приложение "Дія". Пользователи смогут выбирать между входом с помощью "Дія. Подписи" и BankID.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, новая функция становится доступна постепенно. Поэтому даже после обновления "Резерв+" кнопка "Вход через Дію" может появиться не сразу. В этом случае можно продолжать входить через BankID.

Как войти через "Дію"

Когда функция станет доступной, нужно:

на экране входа выбрать "Войти через Дію";

после перенаправления в "Дії" подтвердить вход с помощью "Дія.Подписи";

вернуться в "Резерв+" и продолжить использование приложения.

Для этого требуется активная "Дія.Подпись". Его можно создать в приложении "Действие" примерно через минуту, если есть ID-карта или биометрический загранпаспорт. После активации подпись не нужно создавать каждый раз.

Если вход через "Дію" еще недоступен или возникают проблемы с "Дія.Подписью", можно воспользоваться BankID.

Что изменили в "Резерв+"

В обновлении также сделали более стабильной авторизацию, в частности, устранили ошибки и задержки при входе; запретили устанавливать слишком простые PIN-коды, в частности 1111 или 1234; обновили интерфейс обращений в службу поддержки.

Для получения новых функций необходимо обновить "Резерв+" до последней версии.

Напомним, в приложении "Армия+" появилась авторизация через систему BankID Национального банка Украины. Ранее войти в приложение можно только через интегрированную систему электронной идентификации государственного портала "Действие".