В "Резерв+" заработало автоматическое продление отсрочок для 22 категорий граждан

В "Резерв+" заработало автоматическое продление отсрочок / Минобороны

В Украине определен перечень категорий граждан, для которых отсрочка от мобилизации в системе "Резерв+" продолжается автоматически. Речь идет о 22 социальных и профессиональных группах, для которых повторное подтверждение права на отсрочку не требуется при сохранении оснований.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

В список входят люди с инвалидностью и временно непригодные к военной службе, а также родители детей с инвалидностью до 18 лет и совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы.

Автоматически продолжается отсрочка также для граждан, имеющих жену или мужа с инвалидностью I или II группы, а также для ухаживающих за близкими родственниками с инвалидностью.

Отдельно система включает семейные категории. Это родители трех и более детей, родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, а также женщины и мужчины военнослужащих, имеющих детей. К этой группе также относятся опекуны недееспособных лиц и граждане, ухаживающие за тяжелобольными членами семьи.

Автоматическое продление предусмотрено и для образовательной сферы. В перечень включены студенты, аспиранты, работники высшего и профессионального образования, а также учителя школ.

Также отсрочки без дополнительных обращений получают военные, освобожденные из плена, лица, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.

Отдельную категорию составляют граждане, подписавшие годовалый контракт в возрасте 18–25 лет.

Введение автоматического продления отсрочок в "Резерв+" имеет целью уменьшить административную нагрузку и сократить количество повторных обращений в государственные органы.

Система "Резерв+" переводит значительную часть отсрочок в автоматический режим, что упрощает процедуры для граждан и уменьшает бюрократию. Это позволяет поддерживать актуальность данных без дополнительных обращений при неизменности оснований.

В начале марта Министерство обороны расширило перечень отсрочок от мобилизации, которые можно оформить через приложение "Резерв+". Теперь военнообязанные, имеющие троих и более детей до 18 лет, могут получить отсрочку автоматически, независимо от того, рожденные дети в одном браке, в разных браках или вне брака.

Татьяна Гойденко