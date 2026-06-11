Крупнейший производитель одежды в России переехал в Дубай

Компания Gloria Jeans, крупнейший производитель и продавец одежды в России, перевела головной офис из Москвы в Дубай.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Представитель компании подтвердил эту информацию, отметив, что такое решение принял собственник бизнеса Владимир Мельников.

"Было решено, что это более эффективно с точки зрения управления производством, закупкой материалов", - пояснил он.

В настоящее время офис в Москве функционирует как региональный для поддержки торговли в России.

В офисе Gloria Jeans в Дубаях сейчас работают 100–120 сотрудников, включая всю управленческую команду.

"Полностью отказавшись от производства в России компании удобнее управлять производственными процессами на контрактных предприятиях из Дубая", – говорит управляющий партнер консалтинговой компании Retaility Дмитрий Токарев.

Gloria Jeans лишается всех своих фабрик в РФ

Gloria Jeans уже продала семь производств в Ростовской и Волгоградской области, а также в Кабардино-Балкарии. В конце марта этого года Gloria Jeans остановила последние две фабрики в Ростовской области.

Кроме сворачивания производств, Gloria Jeans за неполные два года ликвидировала не менее 100 магазинов. В 2026 году ритейлер планирует остановить работу еще 150 торговых точек.