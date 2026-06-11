Сокращение экспортного спроса оказывает давление на цены кукурузы в Украине

В Украине продолжают снижаться цены на кукурузу из-за сокращения экспортного спроса и падения мировых котировок зерна. Дополнительное давление на рынок оказывают хорошие перспективы урожая в основных странах-производителях, снижение спроса со стороны Турции и усиление конкуренции с аргентинской и бразильской кукурузой.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Зерновая биржа".

Цены на кукурузу падают

С начала июня украинские экспортеры фиксируют снижение спроса на фуражное зерно, в том числе кукурузу старого урожая. Одной из главных причин стало сокращение закупок со стороны Турции, которая начала сбор собственного урожая пшеницы и ячменя.

За последнюю неделю экспортные цены на украинскую кукурузу снизились еще на 8–10 долларов за тонну и составляют 215–218 долл./т. В гривневом эквиваленте цены упали на 350–400 грн/т – до 10,9–11 тыс. грн/т с доставкой в порты Черного моря.

В то же время укрепление курса доллара на межбанковском рынке частично сдерживает падение внутренних цен. За последние семь дней американская валюта подорожала по отношению к гривне на 1,5%, что позволяет трейдерам поддерживать гривневые закупочные цены на относительно более высоком уровне.

На рынок кукурузы также влияет понижение цен на другие зерновые культуры нового урожая. В частности, стоимость ячменя опустилась до 200–204 долл./т, а фуражной пшеницы – до 208–212 долл./т, что усиливает конкуренцию на рынке кормового зерна.

В Украине посевная кампания кукурузы практически завершена. По состоянию на начало июня культурой засеяно 4,367 млн га или 99% запланированных площадей. Благоприятные условия в мае и первой половине июня формируют предпосылки для получения высокого урожая.

На мировом рынке дополнительное давление на цены создает улучшение состояния посевов в США. Обильные осадки и умеренные температуры в кукурузном поясе страны оказывают положительное влияние на развитие растений. Кроме того, снижение цен на нефть и прогнозы новых осадков способствуют дальнейшему падению биржевых котировок.

За последнюю неделю июльские фьючерсы на кукурузу на Чикагской бирже подешевели на 2,6% - до 164,2 долл./т, а декабрьские потеряли 3,1%, опустившись до 175,6 долл./т. В месячном измерении снижение составляет более 11–13%.

По данным американской службы NASS Crop Progress, по состоянию на 7 июня в США кукурузой засеяно 97% запланированных площадей, а всходы получены на 86% посевов. В хорошем или отличном состоянии находятся 67% посевов, хотя в прошлом году этот показатель составил 71%.

Улучшение погодных условий наблюдается и в Южной Америке. В центральной Бразилии завершился сезон засухи, а начавшиеся на прошлой неделе дожди способствуют развитию второго урожая кукурузы. На этом фоне аналитики ожидают повышения прогнозов по производству зерновой как в Бразилии, так и в Аргентине.

В Аргентине уже обмолочено около 40% посевных площадей. Благодаря высокой урожайности прогноз производства повышен до 64 млн. тонн против 50 млн. тонн в прошлом сезоне. Это позволяет стране активно наращивать экспорт, а импортеры все чаще переориентируются на аргентинское зерно. Пока кукуруза нового урожая из Аргентины предлагается по 230–235 долл./т FOB, тогда как украинская стоит 235–238 долл./т FOB.

Эксперты прогнозируют, что спрос на украинскую кукурузу со стороны экспортеров сохранится в течение июня и июля. В то же время, сдерживание продаж аграриями может спровоцировать краткосрочные ценовые колебания в портах накануне выполнения контрактов. Однако уже в августе конкуренция со стороны Аргентины и Бразилии существенно усилится, что усложнит реализацию больших объемов украинского зерна на внешних рынках. В результате, часть запасов кукурузы может перейти на следующий маркетинговый сезон.

Напомним, ранее на украинском рынке кукурузы продолжался рост цен на фоне активного экспортного спроса, включая Турцию, и уменьшение предложения от производителей. Дополнительная поддержка рынка обеспечивает повышение биржевых котировок и ограниченная активность фермеров в продажах.