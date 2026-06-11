Скорочення експортного попиту тисне на ціни кукурудзи в Україні

В Україні продовжують знижуватися ціни на кукурудзу через скорочення експортного попиту та падіння світових котирувань зерна. Додатковий тиск на ринок чинять хороші перспективи врожаю в основних країнах-виробниках, зниження попиту з боку Туреччини та посилення конкуренції з аргентинською і бразильською кукурудзою.

Як пише Delo.ua, про це інформує Зернова біржа.

Ціни на кукурудзу падають

З початку червня українські експортери фіксують зниження попиту на фуражне зерно, зокрема на кукурудзу старого врожаю. Однією з головних причин стало скорочення закупівель з боку Туреччини, яка розпочала збирання власного врожаю пшениці та ячменю.

За останній тиждень експортні ціни на українську кукурудзу знизилися ще на 8–10 доларів за тонну і наразі становлять 215–218 дол./т. У гривневому еквіваленті ціни впали на 350–400 грн/т - до 10,9–11 тис. грн/т із доставкою до портів Чорного моря.

Водночас зміцнення курсу долара на міжбанківському ринку частково стримує падіння внутрішніх цін. За останні сім днів американська валюта подорожчала щодо гривні на 1,5%, що дозволяє трейдерам підтримувати гривневі закупівельні ціни на відносно вищому рівні.

На ринок кукурудзи також впливає зниження цін на інші зернові культури нового врожаю. Зокрема, вартість ячменю опустилася до 200–204 дол./т, а фуражної пшениці - до 208–212 дол./т, що посилює конкуренцію на ринку кормового зерна.

В Україні посівна кампанія кукурудзи практично завершена. Станом на початок червня культурою засіяно 4,367 млн га, або 99% запланованих площ. Сприятливі погодні умови в травні та першій половині червня формують передумови для отримання високого врожаю.

На світовому ринку додатковий тиск на ціни створює покращення стану посівів у США. Рясні опади та помірні температури в кукурудзяному поясі країни позитивно впливають на розвиток рослин. Крім того, зниження цін на нафту та прогнози нових опадів сприяють подальшому падінню біржових котирувань.

Протягом останнього тижня липневі ф’ючерси на кукурудзу на Чиказькій біржі подешевшали на 2,6% - до 164,2 дол./т, а грудневі втратили 3,1%, опустившись до 175,6 дол./т. У місячному вимірі зниження становить понад 11–13%.

За даними американської служби NASS Crop Progress, станом на 7 червня у США кукурудзою засіяно 97% запланованих площ, а сходи отримано на 86% посівів. У доброму або відмінному стані перебувають 67% посівів, хоча торік цей показник становив 71%.

Покращення погодних умов спостерігається і в Південній Америці. У центральній Бразилії завершився сезон посухи, а дощі, які розпочалися минулого тижня, сприяють розвитку другого врожаю кукурудзи. На цьому тлі аналітики очікують підвищення прогнозів виробництва зернової як у Бразилії, так і в Аргентині.

В Аргентині вже обмолочено близько 40% посівних площ. Завдяки високій урожайності прогноз виробництва підвищено до 64 млн тонн проти 50 млн тонн минулого сезону. Це дозволяє країні активно нарощувати експорт, а імпортери дедалі частіше переорієнтовуються на аргентинське зерно. Наразі кукурудза нового врожаю з Аргентини пропонується по 230–235 дол./т FOB, тоді як українська коштує 235–238 дол./т FOB.

Експерти прогнозують, що попит на українську кукурудзу з боку експортерів збережеться протягом червня та липня. Водночас стримування продажів аграріями може спровокувати короткострокові цінові коливання в портах напередодні виконання контрактів. Однак уже в серпні конкуренція з боку Аргентини та Бразилії суттєво посилиться, що ускладнить реалізацію великих обсягів українського зерна на зовнішніх ринках. У результаті частина запасів кукурудзи може перейти на наступний маркетинговий сезон.

Нагадаємо, раніше на українському ринку кукурудзи тривало зростання цін на тлі активного експортного попиту, зокрема з боку Туреччини, та зменшення пропозиції від виробників. Додаткову підтримку ринку забезпечує підвищення біржових котирувань і обмежена активність фермерів у продажах.