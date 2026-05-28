Українська кукурудза повернулася на ринок Алжиру після трирічної паузи: хто став постачальником

У сезоні 2025/26 один із найбільших українських агрохолдингів " Нібулон" вперше розпочав поставки кукурудзи з України державній компанії Алжиру ONAB. Партнери організували перевезення зерна на 4 суднах, а загальний обсяг відвантаженої продукції склав 122 тис. тонн.

Цей обсяг покриває понад 80% від усієї кількості кукурудзи з України, яку Алжир придбав протягом поточного сезону. Завдяки цій співпраці Україна відновила продаж кукурудзи до цієї країни, оскільки поставок не було з 2023 року.

Алжир є найбільшою за площею державою на території Північної Африки. За статистичними даними Департаменту сільського господарства США (USDA), країна щороку купує на зовнішніх ринках від 4,7 до 5,4 млн тонн кукурудзи. Основними експортерами для цього регіону традиційно залишаються Аргентина та Бразилія.

Вихід на цей ринок став можливим через безпосередню участь компанії "Нібулон" в алжирських державних тендерах. Така активність дозволила розширити географію збуту українських зернових культур у країнах північноафриканського регіону.

Раніше повідомлялося, що "Нібулон" розпочинає новий етап технологічної трансформації — розробку цифрових двійників полів. Після успішного впровадження аналогічної моделі для своїх елеваторів, компанія переносить data-driven підхід безпосередньо на землю, щоб автоматизувати управління врожайністю та ресурсами.