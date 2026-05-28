Уряд Швеції погодив закупівлю 20 літаків Gripen для України та передасть ще 16

Уряд Швеції офіційно погодив закупівлю до 20 нових бойових літаків Gripen модифікації E/F для потреб України. Фінансування здійснюватиметься через європейський механізм кредитних коштів Ukraine Support Loan.

Як пише Delo.ua, про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським на авіабазі в Уппсалі у четвер, передає "Укрінформ".

Окрім закупівлі новітніх винищувачів, Стокгольм також планує безоплатно передати Повітряним силам ЗСУ ще 16 літаків Gripen у версії C/D у межах двосторонньої допомоги.

"Україна чітко вказала на Gripen як на свій пріоритет для довгострокової протиповітряної оборони і бажає придбати найновішу модель – Gripen E. На першому етапі сьогоднішня угода між Швецією та Україною передбачає закупівлю 20 нових Gripen E", - сказав глава уряду Швеції.

Наразі детальні переговори між країнами ще тривають. Головною метою сторін є швидке укладення повної фінальної угоди. Це дозволить розпочати перші поставки найновіших винищувачів Gripen E/F орієнтовно з 2030 року.

Загальний бюджет, який Україна планує спрямувати на закупівлю цих літаків із механізму фінансової підтримки ЄС, становить 2,5 мільярда євро.

Зауважимо, що 28 травня президент Володимир Зеленський прибув до Швеції. Ключовою темою візиту став великий оборонний пакет для України та рішення стосовно винищувачів Gripen.

Йдеться про JAS 39 Gripen E. Це багатоцільовий легкий винищувач покоління 4.5, розроблений та вироблений шведською компанією Saab.

Нагадаємо, Україна та Швеція ще у жовтні 2025 року підписали угоду, яка прокладає шлях до постачання до 150 винищувачів Gripen, але ключове питання фінансування залишалося відкритим.