Швеція передала Україні спецтехніку для аеродромів: що це змінить для бойової авіації

Україна отримала від Швеції партію спеціалізованої техніки, призначеної для обслуговування військових аеродромів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Це критично важливе обладнання дозволить підтримувати злітно-посадкові смуги в ідеальному стані, що безпосередньо впливає на безпеку та ефективність роботи українських пілотів під час виконання бойових завдань.

Нова шведська техніка забезпечує комплексне розв'язання логістичних завдань:

швидко та якісно обслуговувати злітні смуги;

підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди;

гарантувати безпеку пілотів під час зльотів та посадок;

забезпечити безперервну бойову роботу авіації.

Міністерство оборони України офіційно подякувало уряду Швеції та промисловим партнерам за цей внесок у зміцнення українського неба.

Наразі Україна та Швеція активно готуються до укладання контрактів на постачання сучасних винищувачів Gripen. Питання передачі літаків обговорювалося під час нещодавньої зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з його шведським колегою Полом Йонсоном.

Нагадаємо, у лютому уряд Швеції представив новий масштабний пакет військової підтримки Україні на загальну суму 12,9 мільярда шведських крон (приблизно 1,42 мільярда доларів).