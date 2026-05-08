Швеція передала Україні спецтехніку для аеродромів: що це змінить для бойової авіації

Нова техніка забезпечить безперервну роботу бойової авіації / Міноборони

Україна отримала від Швеції партію спеціалізованої техніки, призначеної для обслуговування військових аеродромів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Це критично важливе обладнання дозволить підтримувати злітно-посадкові смуги в ідеальному стані, що безпосередньо впливає на безпеку та ефективність роботи українських пілотів під час виконання бойових завдань.

Нова шведська техніка забезпечує комплексне розв'язання логістичних завдань:

  • швидко та якісно обслуговувати злітні смуги;
  • підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди;
  • гарантувати безпеку пілотів під час зльотів та посадок;
  • забезпечити безперервну бойову роботу авіації.

Міністерство оборони України офіційно подякувало уряду Швеції та промисловим партнерам за цей внесок у зміцнення українського неба.

Наразі Україна та Швеція активно готуються до укладання контрактів на постачання сучасних винищувачів Gripen. Питання передачі літаків обговорювалося під час нещодавньої зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з його шведським колегою Полом Йонсоном.

Нагадаємо, у лютому уряд Швеції представив новий масштабний пакет військової підтримки Україні на загальну суму 12,9 мільярда шведських крон (приблизно 1,42 мільярда доларів). 

Автор:
Тетяна Бесараб