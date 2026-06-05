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На кордоні з Румунією призупиняють рух транспортних засобів: причина

Солотвино – Сігету-Мармацієй
Пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй". Фото: Фото: Держприкордонслужба України

З 8 по 17 червня 2026 року буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

Зазначається, що у зв’язку з проведенням інфраструктурних робіт на історичному мосту через річку Тиса, з 8 по 17 червня 2026 року в період з 09:00 до 16:00 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на українсько-румунському кордоні.

Водночас у зазначений період пропуск пішоходів здійснюватиметься у штатному режимі.

Водіїв закликають врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок та за потреби обирати альтернативні маршрути перетину українсько-румунського кордону.

Нагадаємо, на Закарпатті триває активне будівництво пункту пропуску “Біла Церква – Сігету Мармацієй”, Проєкт має стати ключовою ланкою в інтеграції української траси Н-09 із дорожньою мережею Румунії, що суттєво розвантажить діючі напрямки.

Автор:
Світлана Манько