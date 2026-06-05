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На границе с Румынией приостанавливают движение транспортных средств: причина

Солотвино – Сигету-Мармацией
Пункт пропуска "Солотвино – Сигета-Мармация". Фото: Фото: Госпогранслужба Украины

С 8 по 17 июня 2026 г. будет временно приостановлено движение транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией" на границе с Румынией.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что в связи с проведением инфраструктурных работ на историческом мосту через реку Тиса, с 8 по 17 июня 2026 в период с 09:00 до 16:00 будет временно приостановлено движение транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" на украинско-руской.

В то же время в указанный период пропуск пешеходов будет осуществляться в штатном режиме.

Водителей призывают учесть указанную информацию при планировании поездок и при необходимости выбирать альтернативные маршруты пересечения украинско-румынской границы.

Напомним, в Закарпатье продолжается активное строительство пункта пропуска "Белая Церковь - Сигету Мармацией", Проект должен стать ключевым звеном в интеграции украинской трассы Н-09 с дорожной сетью Румынии, что существенно разгрузит действующие направления.

Автор:
Светлана Манько