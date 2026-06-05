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Одеський припортовий завод можуть продати вже восени: які ще активи у списку?

приватизація
В Україні готують масштабну приватизацію / Pixabay

Фонд державного майна оприлюднив графік підготовки до приватизації семи пріоритетних активів і родовищ корисних копалин на 2026 рік. До переліку увійшли Одеський припортовий завод, Миколаївський глиноземний завод, Демурінський ГЗК та інші активи, частина з яких була стягнута у підсанкційних власників. Найближчі аукціони заплановані вже на вересень-жовтень.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

ФДМУ розкрив план приватизації

За його словами, Фонд змінює підхід до приватизації та переходить від пасивного очікування покупців до активної роботи з потенційними інвесторами.

"Ми маємо амбіцію зробити 2026 рік роком, в якому державні активи почнуть працювати ефективніше — через відкриті аукціони, прозору підготовку і конкуренцію за найкращу ціну", - зазначив Наталуха.

Він наголосив, що конкуренція можлива лише тоді, коли держава не просто проводить аукціон, а якісно готує актив до продажу, щоб інвестор був готовий вкладати кошти, запускати виробництво, створювати робочі місця та розвивати бізнес в Україні.

За словами очільника ФДМУ, публікація графіка має зробити процес приватизації більш передбачуваним і прозорим для ринку. Документ містить строки підготовки об'єктів до продажу та орієнтовні дати проведення аукціонів.

До переліку увійшли сім пріоритетних активів і родовищ, стягнутих у підсанкційних осіб. Зокрема, вже розпочалася підготовка до приватизації АТ "Одеський припортовий завод», аукціон з продажу якого запланований на жовтень 2026 року. Також у жовтні планується провести аукціон з продажу ТОВ "Демурінський ГЗК".

У вересні ФДМУ розраховує виставити на торги ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», а в грудні - ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" та ТОВ "Інвестиційний союз Либідь".

У Фонді очікують, що реалізація цих активів дозволить залучити значні кошти до державного бюджету та сприятиме залученню нових інвестицій в українську економіку.

Нагадаємо, Фонд державного майна України планує виставити на приватизацію АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) за початковою ціною приблизно $106 млн у липні-серпні цього року.

Попередній аукціон з продажу Одеського припортового заводу, який був запланований на 25 листопада 2025 не відбувся через відсутність учасників. 

Автор:
Ольга Опенько