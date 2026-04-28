Одеський припортовий завод та ТРЦ Ocean Plaza: за якою ціною виставляють на продаж найбільші об’єкти приватизації

Фонд державного майна України планує виставити на приватизацію АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) за початковою ціною приблизно $106 млн у липні-серпні цього року, ТРЦ "Ocean Plaza" у Києві за приблизно $100 млн – у вересні-жовтні та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (МГЗ) за приблизно $86 млн – у листопаді-грудні цього року.

Як пише Delo.ua, про повідомив голова ФДМУ Дмитро Наталуха, передає "Інтерфакс-Україна".

Він презентував відповідний план-графік приватизації найбільших об’єктів.

Також ФДМУ розраховує на продаж у серпні-вересні ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" приблизно за $38 млн.

Окрім того, на червень-липень цього року запланована приватизація:

АТ "Сумихімпром" з початковою ціною приблизно $24 млн,

ТОВ "Мотордеталь-Конотоп",

ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів".

На кінець цього року-початок наступного планують виставити на продаж "Індар" за початковою ціною приблизно $24 млн.

Зауважимо, що з понад тисячі об’єктів, виставлених на приватизацію в Україні, лише чверть має реальну ринкову цінність. Серед 19 об’єктів великої приватизації більше половини визнано безперспективними через борги, що перевищують вартість активів.

Наталуха нагадав, що МГЗ, ТРЦ Ocean Plaza, "Демурінський ГЗК", "Мотордеталь-Конотоп", "Глухівський кар’єр кварцитів" – це санкційні активи, передані державі за рішенням Вищого антикорупційного суду.

Очільник ФДМУ повідомив, що із зацікавленими покупцями ОПЗ підписано чотири угоди про нерозголошення для ознайомлення з фінансовою та виробничою інформацією підприємства, а також ведуться попередні переговори з потенційними інвесторами Ocean Plaza.

Нагадаємо, попередній аукціон з продажу Одеського припортового заводу, який був запланований на 25 листопада 2025 не відбувся через відсутність учасників.

Раніше про свої наміри взяти участь у цих торгах повідомляв агрохолдинг Kernel. Також про наміри купити ОПЗ заявляла компанія-постачальник природного газу, мінеральних і хімічних добрив "Агро Газ Трейдінг".