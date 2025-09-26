Агрохолдинг Kernel планує взяти участь в аукціоні з приватизації ОПЗ

Агрохолдинг Kernel, що є провідним експортером зернових з України та одним із найбільших виробників та продавців соняшникової олії, розглядає можливість участі в аукціоні з приватизації ПАТ “Одеський припортовий завод”.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в компанії у відповідь на запит LB.ua.

Нагадаємо, Фонд державного майна України оголосив про нову – вже п’яту – спробу приватизувати Одеський припортовий завод. Аукціон заплановано на 25 листопада.

У попередні роки спроби приватизації зустрічали юридичні й політичні перепони. Хімічне виробництво на ОПЗ зупинено ще з 2021 року.

За інформацією джерел видання, інтерес до активу виявляє агрохолдинг Kernel. У відповідь на запит щодо участі в аукціоні на приватизацію активу у компанії підтвердили, що розглядають таку можливість, однак відмовились надавати інші деталі.

Виставляють на продаж

Кабінет міністрів встановив стартову ціну державного пакета акцій ОПЗ на рівні 4,49 млрд грн. Ця сума не враховує додаткові зобов’язання, що впливають на реальну вартість активів.

Основні умови продажу:

збереження ключових видів діяльності підприємства протягом 5 років;

інвестиції не менше 500 млн грн протягом 5 років;

погашення заборгованості із зарплати та перед бюджетом протягом 1 року;

погашення простроченої кредиторської заборгованості протягом 5 років, за винятком боргів перед особами, на яких поширюються санкції, та резидентами РФ і Білорусі;

забезпечення соціальних гарантій працівникам;

дотримання екологічних норм.

Нагадаємо, експерти, яких опитало Delo.ua, вважають, що держава має шанс продати Одеський припортовий завод. За словами одного з учасників ринку, обізнаного зі станом справ на підприємстві, при приватизації можливий сценарій, коли підприємство придбають іноземні інвестори, що будуть афільовані з українським капіталом.

Що відомо про Одеський припортовий завод?

Одеський припортовий завод — державне підприємство хімічної галузі. Спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню. Завод також займається перевантаженням хімічної продукції.

Наразі у всіх цехах ОПЗ функціонує автоматична система управління технологічними процесами, контролю стану обладнання та апаратів, що дозволяє знизити до мінімуму ймовірність екологічного ризику і виникнення аварійних ситуацій.

Завод тимчасово призупинив роботу через проблеми з постачанням газу та низькі світові ціни, однак очікується його відновлення завдяки новому власнику та інвестиціям. Підприємство відіграє важливу роль для економіки країни та створення робочих місць.

Про Kernel

Агрохолдинг Kernel — найбільший в Україні виробник та експортер зернових, лідер світового ринку соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 60 країн. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

До війни Kernel посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні (Щедрий Дар, Стожар, Чумак).

Найбільшим акціонером Kernel через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.