Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 20-26 квітня 2026

Які ціни на свиней живою вагою в Україні / Depositphotos

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 20-26 квітня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней знизиться до рівня 80-81 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ціни на свиней забійних кондицій у першій половині березня зросли до 73–74 грн/кг, середньозважена – 73,25 грн/кг. Регіональні відмінності мінімальні, найвищі ціни – на сході та півдні.

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней - 1,70 євро/кг євро/кг (87,3 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,83 євро/кг (42,62 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней –  5,52 злотий/кг (66,13 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,50 - 6,20 злотих/кг (53,91  - 74,28 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

  • 1,68 (+2%) €/кг у ЄС;
  • 1,37 (-4%) €/кг у Бразилії;
  •   1,73 (-2%) €/кг у США;
  • 1,32 (-3%) €/кг у Канаді.

Показники свідчать про схожу тенденцію на провідних світових ринках: зростання спостерігається переважно в країнах ЄС, тоді як у Латинській Америці, а також у США та Канаді – відбувається спад.

Автор:
Світлана Манько