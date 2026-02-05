Аналітик про свинячий ринок в Україні: живець подешевшав, а напівфабрикати зросли в ціні

В Україні подороження кормів, оплати праці та енергоресурсів на тлі падіння цін посилило фінансовий тиск на свинарські господарства наприкінці минулого року, змушуючи виробників скорочувати або переглядати свою діяльність.



Про це Delo.ua повідомила керівниця аналітичного відділу Асоціації "Свинарі України" Олександра Бондарська та розповіла про ситуацію з цінами на живець свиней і напівфабрикати.

Що відбувається на ринку свиней?

Бондарська відзначила, що ринок свиней забійних кондицій останніми місяцями був несприятливий для виробників.

Після сезонно високих цін в серпні та вересні (середньозважена ринкова ціна коливалася в межах 97-98 грн/кг), з середини осені почався традиційний "відкат" котирувань на ринку живця свиней. Хоча у листопаді ціни дещо відновилися, цей підйом був нетривалим: ще до початку грудня вони втратили надолужені позиції та залишалися на ослабленому рівні як під час підготовки до зимових свят, так і в період святкувань, коментує експерт.

Зокрема, аналітик зазначив, що в останній тиждень року ціни на живець "замкнули коло", практично повернувшись до тієї позначки, з якої починався 2025 рік — 70,3 грн/кг. На початку 2026 року падіння продовжилося: через вищу пропозицію живця та зменшений попит свинини серед виробників, середня ціна за підсумками січня склала 65,4 грн/кг - на 7,2% нижче грудневих показників (70,4 грн/кг).

В асоціації пояснили, що на початку року відбулося зниження цін під тиском вищої пропозиції живця на тлі дещо зменшеної потреби у свинині: частина виробників свинини не змогли реалізувати у святковий період усі планові об’єми, тож пропозиція тварин вищої забійної маси зросла, тоді як низка м’ясопереробних підприємств дещо зменшувала обсяги заготівлі через свята.

Крім того, Бондарська зауважила, що триваліші відключення електроенергії, також змусили низку операторів переглянути сировинні потреби через невизначеність щодо кінцевої реалізації.

Ціни роздрібної торгівлі на свинину знижувалися, але закупівельні "впали" помітніше

Роздрібні ціни на свинину знижувалися повільніше, ніж закупівельні. Керівниця аналітичного відділу пояснила, що це відповідає тенденціям останніх років: роздрібні ціни менш волатильні, ніж котирування на живець.

"Тож хоча ціни роздрібної торгівлі на свинину поступово знижувалися протягом останніх трьох місяців, закупівельні знизилися помітніше. Зокрема, за підсумками першого місяця року бачимо, що ціни на живець свиней забійних кондицій на 10% нижчі ніж торік, тоді як цінники охолоджених свинячих напівфабрикатів на 19-25% вищі ніж у січні 2025 року", - розповіла Бондарська.

Падіння цін та інфляція тиснуть на свинарську галузь

Коментуючи труднощі із якими стикаються виробники свинини, Бондарська заявила, що ціни останніх двох місяців для багатьох операторів галузі є критичною межею рівня окупності виробничих витрат.

"Зниження цін у кінці 2025-го та на початку нового року на фоні подальшого підвищення виробничих витрат послабили й без того обережний оптимізм операторів галузі. Так, ціни останніх двох місяців для багатьох операторів галузі є критичною межею рівня окупності виробничих витрат, що змушує їх переглянути свої плани щодо подальшої діяльності", - розповіли в асоціації.

Бондарська зазначила, що хоча у другій половині 2025-го цінові коливання на кормові сільгоспкультури та білкові корми були помірнішими ніж у першому півріччі, поступове підвищення витрат на годівлю тварин продовжилося через здороження преміксів та інших кормових добавок. Інфляційні процеси, які відчуваються в усіх сферах, сприяли подальшому "повзучому росту" інших матеріальних витрат.

Крім того, як вказує експерт, ці процеси на фоні кадрових проблем у галузі сприяли зростанню витрат на оплату праці.

Додатковим чинником зростання витрат стали тривалі стабілізаційні та екстрені відключення, адже потреба забезпечувати енергетичні потреби виробництва за рахунок власної генерації помітно підвищує витрати на енергоресурси.

Виконавчий директор асоціації "М'ясної галузі" Микола Бабенко розповідав, що у 2026 році в Україні може вдруге за два роки скоротитися поголів'я свиней майже вдвічі, проте вже не через війну, а внаслідок несприятливих цін та можливих подальших спалахів африканської чуми свиней через відсутність вакцинопрофілактики.