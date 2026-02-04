Україна може втратити половину поголів'я свиней у 2026 році: експерт назвав основні загрози

В Україні у 2026 році може вдруге за два роки скоротитися поголів'я свиней майже вдвічі, проте вже не через війну, а внаслідок несприятливих цін та можливих подальших спалахів африканської чуми свиней через відсутність вакцинопрофілактики.

Про це Delo.ua повідомив виконавчий директор асоціації "М'ясної галузі" Микола Бабенко.

Аналітик м’ясного ринку зазначив, що африканська чума свиней (АЧС) - головна загроза для галузі. Були нові спалахи хвороби в січні в західних областях України, а на весну їх може побільшати, відмітив експерт.

Єдиний дієвий інструмент проти АЧС - це запровадження вакцинопрофілактики.

"Це мало відбутися ще минулого року, але трохи затрималося. Сподіваємося, що цього року вакцина буде зареєстрована й буде можливість убезпечити й прогнозувати подальший розвиток свинарського бізнесу", - сказав Бабенко.

Втрати та перспективи через АЧС, а не війну

Бабенко зазначив, що в Україні у 2024 році через АЧС було втрачено близько двох мільйонів голів.

"Ми з шести втратили два мільйони через чуму й залишилося чотири мільйони", - уточнив Бабенко.

За його словами, у 2025 році Україна вийшла на майже п'ять мільйонів голів. Втім, через загрозу чуми та зниження ціни експерт прогнозує можливий обвал ринку.

"У 2026 році все буде залежати від вартості (свинини у живій вазі та впливу чуми - ред.). Якщо ціна буде несприятлива, і спалахи АЧС будуть продовжуватися, бізнес буде далі зазнавати збитків, то ми можемо ще десь половину поголів'я втратити. Україна може залишитися з поголів'ям у 2-3 мільйони свиней", - вважає Бабенко.

Тобто на відміну від 2025 року, у 2026 році бізнес може просто не перезапускатися через зниження ціни та відсутність вакцини.

Як вказує Бабенко на відновлення однієї свиноматки після АЧС потрібно витратити 50-60 тисяч гривень.

"Це в масштабах країни мільярди гривень, які просто втрачаються. Їх під час війни можна використати більш раціонально, ніж на постійний перезапуск бізнесу", - пояснив експерт.

Вплив африканської чуми свиней на ціни

В Україні фіксується короткострокове зростання вартості після сезонного падіння. Проте на наш ринок може негативно вплинути АЧС в ЄС, яка призводить до надлишку м’яса і чинить тиск на ціни.

"Є негативна тенденція через АЧС в Іспанії, яка вперше за 30 років там з'явилася, що сильно вплинуло на глобальний ринок свинини й частина іспанського експорту лишилася в Європі. Це буде тиснути на європейські ціни, відповідно, й на українську ціну (в бік зниження вартості - ред.)", - пояснив Бабенко.

Наявність великих обсягів дешевої європейської свинини робить імпорт в Україну більш привабливим, що змушує вітчизняних виробників знижувати закупівельні ціни.

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

За прогнозом фахівці Асоціації "М'ясної галузі" ціна на свиней живою вагою зросте до 69-70 грн/кг на цьому тижні.

Торги минулої п’ятниці завершилися підвищенням цін на свинину живою масою на 2-7 грн/кг. Більшість угод відбувалося по 66-68 грн/кг, а середня ринкова ціна склала 67,3 грн/кг, що на 9,1% вище за попередню.