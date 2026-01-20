Запланована подія 2

Україна розширює експорт м’ясної продукції до країн Африки

курятина, м'ясо
Українська яловичина, баранина та птиця виходять на ринок Кот-д’Івуару / Урядовий портал

Україна відкрила нові можливості для експорту м’ясної продукції до Республіки Кот-д’Івуар. У 2026 році було погоджено ветеринарні сертифікати, що дозволяють постачання української яловичини, баранини та м’яса птиці на цей ринок.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Держспоживслужби.

Україна розширює експорт м’ясної продукції

Йдеться про погодження таких форм ветеринарних сертифікатів:

  • Ветеринарний сертифікат для експорту до Кот-д’Івуару свіжого, замороженого чи переробленого м’яса яловичини та баранини, а також продуктів з нього, призначених для споживання людиною.
  • Ветеринарний сертифікат для експорту до Кот-д’Івуару свіжого, замороженого чи переробленого м’яса, а також продуктів із птиці, призначених для споживання людиною.

Відкриття нових експортних напрямів розширює можливості для українських виробників і постачальників м’ясної продукції та сприяє поглибленню торговельно-економічної співпраці України з країнами Африки.

Україна може експортувати до Кот-д’Івуару свіжe, заморожене та перероблене м’ясо, а також продукцію з птиці, яловичини та баранини за умови дотримання встановлених норм.

Перед відправкою товару експортерам, зареєстрованим у Кот-д’Івуарі, необхідно отримати спеціальний дозвіл від Міністерства тваринних та рибних ресурсів цієї країни. Кожна партія продукції також потребує обов’язкового Дозволу на імпорт, який видається до відправлення вантажу.

Усі затверджені форми ветеринарних сертифікатів доступні на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби України в розділі "Сертифікати на експорт з України".

Нагадаємо, у 2025 році новий ринок відкрито для українського аграрного експорту. М’ясо, субпродукти та інша продукція птахівництва з України отримали доступ до ринку Оману.

Автор:
Ольга Опенько