Українська курятина йде на ринки ЄС: хто отримав найбільші квоти на експорт до кінця року

Міністерство аграрної політики та продовольства України розподілило квоти на експорт м'яса птиці та субпродуктів до ЄС до кінця 2025 року. Це означає, що вітчизняна продукція буде й надалі займати значну нішу на європейських столах. З вересня та жовтня найбільші квоти отримали Миронівська та Вінницька птахофабрики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

На які товари діють квоти?

Мова йде про квоти на наступні категорії товарів:

м’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці: курей свійських (Gallus domesticus), качок, гусей, цесарок;

м’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці: курей свійських (Gallus domesticus), качок, гусей, цесарок, не розрізані на частини, морожені.

Чому це важливо?

Розподіл квот є ключовим для українських виробників, адже це дозволяє їм планувати свою роботу, нарощувати обсяги виробництва та зміцнювати позиції на міжнародній арені, приносячи валютну виручку до країни. Це також підтверджує довіру Євросоюзу до якості української продукції.

Хто отримав квоти?

Квоти розподілили пропорційно до фактичних обсягів постачання за перші чотири місяці 2025 року. Серед лідерів – відомі гравці українського ринку.

Зокрема, на період до 30 вересня 2025 року квоти отримали:

ПрАТ "Миронівська птахофабрика" – 11 540,56 тонн (свіжа продукція), 3 508,68 тонн (морожена);

ТОВ "Вінницька птахофабрика" – 7 321,58 / 2 225,98 тонн;

ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський" – 2 046,27 / 622,13 тонн;

ТОВ "Агро-Овен" – 422,63 / 128,49 тонн;

ТОВ "ВВК Груп" – 98,40 / 29,92 тонн;

ФГ "Улар" – 286,35 / 87,06 тонн;

ТОВ "Агроль" – 101,85 / 30,96 тонн;

ТОВ "Ріверсайд Груп" – 88,07 / 26,78 тонн;

ТОВ "УПГ – Інвест" – 822,29 тонн (свіжа продукція).

На період з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року квоти розподілено наступним чином:

ПрАТ "Миронівська птахофабрика" – 8 655,42 / 2 631,51 тонн;

ТОВ "Вінницька птахофабрика" – 5 491,19 / 1 669,49 тонн;

ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський" – 1 534,70 / 466,60 тонн;

ТОВ "Агро-Овен" – 316,98 / 96,37 тонн;

ТОВ "ВВК Груп" – 73,80 / 22,44 тонн;

ФГ "Улар" – 214,76 / 65,29 тонн;

ТОВ "Агроль" – 76,39 / 23,22 тонн;

ТОВ "Ріверсайд Груп" – 66,05 / 20,08 тонн;

ТОВ "УПГ – Інвест" – 616,71 тонн (свіжа продукція).

Резервний обсяг квоти у 1071 тонну буде розподілено між експортерами, які не здійснювали постачання зазначеної продукції до ЄС у січні–квітні 2025 року:

612 тонн – у період до 30 вересня 2025 року; 459 тонн – у період з 1 жовтня до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, у травні невикористаний залишок квот на експорт курятини було розподілено між експортерами пропорційно фактичним обсягам експорту зазначеної продукції до ЄС за перший квартал 2025 року.