Украинская курятина идет на рынки ЕС: кто получил наибольшие квоты на экспорт до конца года

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины распределило квоты на экспорт мяса птицы и субпродуктов в ЕС до конца 2025 года. Это означает, что отечественная продукция будет и дальше занимать значительную нишу на европейских столах. С сентября и октября наибольшие квоты получили Мироновская и Винницкая птицефабрики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минагрополитики.

На какие продукты действуют квоты?

Речь идет о квотах на следующие категории товаров:

мясо и съедобные субпродукты домашней птицы: кур домашних (Gallus domesticus), уток, гусей, цесарок;

мясо и съедобные субпродукты домашней птицы: кур домашних (Gallus domesticus), уток, гусей, цесарок, не разрезанные на части, мороженые.

Почему это важно?

Распределение квот является ключевым для украинских производителей, ведь это позволяет планировать свою работу, наращивать объемы производства и укреплять позиции на международной арене, принося валютную выручку в страну. Это также подтверждает доверие Евросоюза к качеству украинской продукции.

Кто получил квоты?

Квоты распределили пропорционально фактическим объемам поставок за первые четыре месяца 2025 года. Среди лидеров – известные игроки украинского рынка.

В частности, на период до 30 сентября 2025 квоты получили:

ЧАО "Мироновская птицефабрика" – 11 540,56 тонн (свежая продукция), 3 508,68 тонн (мороженая);

ООО "Винницкая птицефабрика" — 7 321,58/2 225,98 тонн;

ООО "Птицекомплекс "Днепровский" — 2 046,27/622,13 тонн;

ООО "Агро-Овен" – 422,63/128,49 тонн;

ООО "ВВК Групп" — 98,40/29,92 тонн;

ФХ "Улар" — 286,35/87,06 тонн;

ООО "Агроль" – 101,85/30,96 тонн;

ООО "Риверсайд Груп" – 88,07/26,78 тонн;

ООО "УПГ – Инвест" – 822,29 тонн (свежая продукция).

На период с 1 октября по 31 декабря 2025 квоты распределены следующим образом:

ЧАО "Мироновская птицефабрика" — 8 655,42/2 631,51 тонн;

ООО "Винницкая птицефабрика" – 5 491,19/1 669,49 тонн;

ООО "Птицекомплекс "Днепровский" — 1 534,70/466,60 тонн;

ООО "Агро-Овен" – 316,98/96,37 тонн;

ООО "ВВК Групп" — 73,80/22,44 тонн;

ФХ "Улар" — 214,76/65,29 тонн;

ООО "Агроль" – 76,39/23,22 тонн;

ООО "Риверсайд Груп" – 66,05/20,08 тонн;

ООО "УПГ – Инвест" – 616,71 тонн (свежая продукция).

Резервный объем квоты в 1071 тонну будет распределен между экспортерами, не осуществлявшими поставки указанной продукции в ЕС в январе-апреле 2025 года:

612 тонн – в период до 30 сентября 2025; 459 тонн – в период с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

Напомним, в мае неиспользованный остаток квот на экспорт курятины был распределен между экспортерами пропорционально фактическим объемам экспорта указанной продукции в ЕС за первый квартал 2025 года.