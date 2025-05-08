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В Минагрополитики перераспределили остатки квот на экспорт мяса птицы в ЕС: перечень предприятий

куриное филе
В Украине распределили остаток квот на экспорт мяса птицы в ЕС / Freepik

Минагрополитики в соответствии с правительственным постановлением "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2025 год" распределило неиспользованный остаток в объеме 1084,70 тонн резервного объема квоты на экспорт мяса птицы в страны-члены Европейского Союза на этот год.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, речь идет о мясе кур домашних, уток, гусей, цесарок, индеек и субпродуктов из них, экспорт которых в ЕС подлежит лицензированию.

Неиспользованный остаток распределен между экспортерами пропорционально фактическим объемам экспорта указанной продукции в ЕС за первый квартал 2025 года.

В частности, остатки квот получили:

  • ЧАО "Мироновская птицефабрика" – 576,73 тонн;
  • ООО "Винницкая птицефабрика" – 374,35 тонн;
  • ООО "Птицекомплекс "Днепровский" – 100,91 тонн;
  • ООО "Агро-Овен" – 10,94 тонн;
  • фермерское хозяйство "Улар" – 10,63 тонн;
  • ООО "Риверсайд групп" – 5,76 тонн;
  • ООО "Агроль" – 5,38 тонн.

Напомним, в странском экспорте мяса птицы в декабре 2024 года составил 37,8 тыс. тонн, тогда как за весь 2024 год — 446,6 тыс. тонн. Это на 6,3% больше чем в 2023 году (419,9 тыс. тонн).

Автор:
Татьяна Ковальчук