В Минагрополитики перераспределили остатки квот на экспорт мяса птицы в ЕС: перечень предприятий

Минагрополитики в соответствии с правительственным постановлением "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2025 год" распределило неиспользованный остаток в объеме 1084,70 тонн резервного объема квоты на экспорт мяса птицы в страны-члены Европейского Союза на этот год.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, речь идет о мясе кур домашних, уток, гусей, цесарок, индеек и субпродуктов из них, экспорт которых в ЕС подлежит лицензированию.

Неиспользованный остаток распределен между экспортерами пропорционально фактическим объемам экспорта указанной продукции в ЕС за первый квартал 2025 года.

В частности, остатки квот получили:

ЧАО "Мироновская птицефабрика" – 576,73 тонн;

ООО "Винницкая птицефабрика" – 374,35 тонн;

ООО "Птицекомплекс "Днепровский" – 100,91 тонн;

ООО "Агро-Овен" – 10,94 тонн;

фермерское хозяйство "Улар" – 10,63 тонн;

ООО "Риверсайд групп" – 5,76 тонн;

ООО "Агроль" – 5,38 тонн.

Напомним, в странском экспорте мяса птицы в декабре 2024 года составил 37,8 тыс. тонн, тогда как за весь 2024 год — 446,6 тыс. тонн. Это на 6,3% больше чем в 2023 году (419,9 тыс. тонн).