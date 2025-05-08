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В Мінагрополітики перерозподілили залишки квот на експорт м’яса птиці до ЄС: перелік підприємств
Мінагрополітики відповідно до урядової постанови "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2025 рік" розподілило невикористаний залишок в обсязі 1084,70 тонн резервного обсягу квоти на експорт м’яса птиці до країн-членів Європейського Союзу на цей рік.
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства України.
Зокрема йдеться про м’ясо курей свійських, качок, гусей, цесарок, індиків та субпродуктів з них, експорт яких до ЄС підлягає ліцензуванню.
Невикористаний залишок розподілено між експортерами пропорційно фактичним обсягам експорту зазначеної продукції до ЄС за перший квартал 2025 року.
Зокрема, залишки квот отримали:
- ПрАТ "Миронівська птахофабрика" – 576,73 тонн;
- ТОВ "Вінницька птахофабрика" – 374,35 тонн;
- ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський" – 100,91 тонн;
- ТОВ "Агро-Овен" – 10,94 тонн;
- фермерське господарство "Улар" – 10,63 тонн;
- ТОВ "Ріверсайд груп" – 5,76 тонн;
- ТОВ "Агроль" – 5,38 тонн.
Нагадаємо, український експорт м’яса птиці у грудні 2024 року склав 37,8 тис. тонн, тоді як за весь 2024 рік — 446,6 тис. тонн. Це на 6,3% більше, ніж у 2023 році (419,9 тис. тонн).