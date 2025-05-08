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В Мінагрополітики перерозподілили залишки квот на експорт м’яса птиці до ЄС: перелік підприємств

куряче філе
В Україні розподілили залишок квот на експорт м’яса птиці до ЄС. / Freepik

Мінагрополітики відповідно до урядової постанови "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2025 рік" розподілило невикористаний залишок в обсязі 1084,70 тонн резервного обсягу квоти на експорт м’яса птиці до країн-членів Європейського Союзу на цей рік.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Зокрема йдеться про м’ясо курей свійських, качок, гусей, цесарок, індиків та субпродуктів з них, експорт яких до ЄС підлягає ліцензуванню.

Невикористаний залишок розподілено між експортерами пропорційно фактичним обсягам експорту зазначеної продукції до ЄС за перший квартал 2025 року.

Зокрема, залишки квот отримали:

  • ПрАТ "Миронівська птахофабрика" – 576,73 тонн; 
  • ТОВ "Вінницька птахофабрика" – 374,35 тонн; 
  • ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський" – 100,91 тонн; 
  • ТОВ "Агро-Овен" – 10,94 тонн; 
  • фермерське господарство "Улар" – 10,63 тонн; 
  • ТОВ "Ріверсайд груп" – 5,76 тонн; 
  • ТОВ "Агроль" – 5,38 тонн.

Нагадаємо, український експорт м’яса птиці у грудні 2024 року склав 37,8 тис. тонн, тоді як за весь 2024 рік — 446,6 тис. тонн. Це на 6,3% більше, ніж у 2023 році (419,9 тис. тонн).

Автор:
Тетяна Ковальчук