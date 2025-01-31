Виробникам цукру розподілили квоти на експорт до ЄС: хто заробить найбільше

Міністерство аграрної політики та продовольства розподілило обсяг квоти цукру до Європейського Союзу на 2025 рік.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що обсяг квоти розподілено між експортерами цукру пропорційно фактичним обсягам виробництва зазначеної продукції за вересень – грудень 2024 року.

Так, найбільший обсяг квоти отримав "Радехівський цукор" — 34,8 тис. т. Друге місце за обсягом квоти посів "Цукроагропром" ("Астарта-Київ") — 13,5 тис. т, третє — "Зоря Поділля" ("Укрпромінвест-Агро") з дозволеним експортом у 7,3 тис. т.

Зауважимо, з 1 січня 2025 року українські виробники отримали доступ до ринку ЄС завдяки новим домовленостям щодо лібералізації торгівлі. Цей крок відкрив для України можливість експортувати більші обсяги цукру на європейський ринок без додаткових мит, що раніше стримувало зростання поставок.

У липні ЄС запровадив торговельні обмеження на цукор з України, які триватимуть до 2025 року. Наразі вітчизняні виробники цукру ведуть перемовини про поділ квоти на безмитний експорт до Євросоюзу своєї продукції. Ринок ЄС є преміальним для них — ціни на ньому можуть бути до 15% вищими за світові. З огляду на очікувану річну квоту у 262,6 тис. тонн у 2025 році та середні біржові котирування $603/тонна, йдеться у ринок орієнтовно у $158 млн. Детальніше про те, які українські компанії зможуть заробити на експорті цукру, читайте в матеріалі Delo.ua.

В Україні завершився сезон виробництва цукру 2024 року: скільки виготовили

Цукрові заводи України завершили сезон виробництва 2024 року, досягнувши загального обсягу у 1,8 млн тонн цукру.

Україна виробляє значно більше цукру, ніж споживає. Потреби внутрішнього ринку — 0,95 млн тонн.

У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн продукції на суму $419 млн.

40% експорту у 2024 році було спрямовано в країни Європейського Союзу. Також основними країнами-покупцями українського цукру на світовому ринку стали країни MENA (Близького Сходу та Північної Африки) та Північна Македонія.