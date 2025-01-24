В Україні зростуть ціни на цукор через відновлення експорту до ЄС

З 1 січня 2025 року українські виробники отримали доступ до ринку ЄС завдяки новим домовленостям щодо лібералізації торгівлі. Цей крок відкрив для України можливість експортувати більші обсяги цукру на європейський ринок без додаткових мит, що раніше стримувало зростання поставок.

Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради з посиланням на аналітичний відділ сільськогосподарського кооперативу ПУСК.

Коли очікувати зростання цін на цукор

Зазначається, що ринок цукру в Україні демонструє стабільність, а з відкриттям ринку Європейського Союзу українські виробники отримали нові перспективи.

Зараз тільки починають укладатися контракти на експорт до Європи, але вже у лютому-березні виробники цукру очікують значне пожвавлення цього напрямку. У січні Україна активно експортувала цукор до Туреччини та країн Африки, однак європейський ринок поступово стає пріоритетом.

Наразі відпускні ціни на цукор в Україні складають 23–24,5 тис. грн/т. Аналітики відзначають, що цей рівень є відносно стабільним, але сезонні фактори та розширення експорту можуть спричинити поступове підвищення вартості вже найближчим часом.

"Січень-травень зазвичай є періодом сезонного зростання цін на цукор. Ймовірно, нинішній рівень цін є одним із найнижчих, і вартість надалі буде розвертатися в бік зростання. Відкриття європейського ринку також сприятиме цій динаміці", – прогнозують аналітики.

Вони додають, що вже у найближчі місяці частка європейських поставок у структурі експорту зросте, що, у свою чергу, позитивно вплине на українську економіку.

У липні ЄС запровадив торговельні обмеження на цукор з України, які триватимуть до 2025 року. Наразі вітчизняні виробники цукру ведуть перемовини про поділ квоти на безмитний експорт до Євросоюзу своєї продукції. Ринок ЄС є преміальним для них — ціни на ньому можуть бути до 15% вищими за світові. З огляду на очікувану річну квоту у 262,6 тис. тонн у 2025 році та середні біржові котирування $603/тонна, йдеться у ринок орієнтовно у $158 млн. Які українські компанії зможуть заробити на експорті цукру, читайте в матеріалі Delo.ua.

В Україні завершився сезон виробництва цукру 2024 року: скільки виготовили

Цукрові заводи України завершили сезон виробництва 2024 року, досягнувши загального обсягу у 1,8 млн тонн цукру.

Україна виробляє значно більше цукру, ніж споживає. Потреби внутрішнього ринку — 0,95 млн тонн.

У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн продукції на суму $419 млн.

40% експорту у 2024 році було спрямовано в країни Європейського Союзу. Також основними країнами-покупцями українського цукру на світовому ринку стали країни MENA (Близького Сходу та Північної Африки) та Північна Македонія.