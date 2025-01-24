В Украине вырастут цены на сахар из-за возобновления экспорта в ЕС

С 1 января 2025 г. украинские производители получили доступ к рынку ЕС благодаря новым договоренностям о либерализации торговли. Этот шаг открыл для Украины возможность экспортировать большие объемы сахара на европейский рынок без дополнительных пошлин, что раньше сдерживало рост поставок.

Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского аграрного совета со ссылкой на аналитический отдел сельскохозяйственного кооператива ПУСК.

Когда ожидать роста цен на сахар

Рынок сахара в Украине демонстрирует стабильность, а с открытием рынка Европейского Союза украинские производители получили новые перспективы.

Сейчас только начинают заключаться контракты на экспорт в Европу, но уже в феврале-марте производители сахара ожидают значительного оживления этого направления. В январе Украина активно экспортировала сахар в Турцию и страны Африки, однако европейский рынок постепенно становится приоритетом.

Отпускные цены на сахар в Украине составляют 23–24,5 тыс. грн/т. Аналитики отмечают, что этот уровень относительно стабильный, но сезонные факторы и расширение экспорта могут вызвать постепенное повышение стоимости уже в ближайшее время.

"Январь-май обычно является периодом сезонного роста цен на сахар. Вероятно, нынешний уровень цен является одним из самых низких, и стоимость в дальнейшем будет разворачиваться в сторону роста. Открытие европейского рынка также будет способствовать этой динамике", – прогнозируют аналитики.

Они добавляют, что уже в ближайшие месяцы доля европейских поставок в структуре экспорта вырастет, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на украинскую экономику.

В июле ЕС ввел торговые ограничения на сахар из Украины, которые продлятся до 2025 года. В настоящее время отечественные производители сахара ведут переговоры о разделе квоты на беспошлинный экспорт в Евросоюз своей продукции. Рынок ЕС является премиальным для них — цены на нем могут быть до 15% выше мировых. Учитывая ожидаемую годовую квоту в 262,6 тыс. тонн в 2025 году и средние биржевые котировки $603/тонна, говорится в рынок ориентировочно $158 млн. Какие украинские компании смогут заработать на экспорте сахара, читайте в материале Delo.ua.

В Украине завершился сезон производства сахара 2024

Сахарные заводы Украины завершили сезон производства 2024 года, достигнув общего объема в 1,8 млн. тонн сахара.

Украина производит гораздо больше сахара, чем потребляет. Потребности внутреннего рынка – 0,95 млн тонн.

В 2024 году украинские производители установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн продукции на сумму $419 млн.

40% экспорта в 2024 году было направлено в страны Европейского Союза. Основными странами-покупателями украинского сахара на мировом рынке стали страны MENA (Ближнего Востока и Северной Африки) и Северная Македония.