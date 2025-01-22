В Украине завершился сезон производства сахара 2024: сколько изготовили

Сахарные заводы Украины завершили сезон производства 2024 года, достигнув общего объема в 1,8 млн. тонн сахара.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахарников Украины "Укрсахар".

28 заводов-членов ассоциации произвели 1,72 млн. тонн продукции. Еще один сахарный завод, не входящий в состав "Укрсахара", по оценочным данным, обеспечил дополнительные объемы, доведя общее производство до 1,8 млн тонн.

Этот показатель практически повторяет результаты предыдущего года, когда производство составило 1,826 млн. тонн.

В 2024 году украинские производители установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. рублей. тонн продукции на сумму $419 млн.

Это самый высокий показатель экспорта сахара за все время статистики, начиная с 1997 года, когда была создана Национальная ассоциация сахарников Украины.

40% экспорта в 2024 году было направлено в страны Европейского Союза, а 60% – на Мировой рынок.