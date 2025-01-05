Украинские производители установили исторический рекорд по экспорту сахара в 2024 году

В 2024 году украинские производители установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн продукции на сумму $419 млн.

Об этом сообщает Национальная ассоциация сахарников Украины ("Укрсахар").

Отмечается, что это самый высокий показатель экспорта сахара за все время статистики, начиная с 1997 года, когда была создана Национальная ассоциация сахарников Украины.

Экспорт сахара

40% экспорта в 2024 году было направлено в страны Европейского Союза, а 60% – на Мировой рынок.

Основными странами-покупателями украинского сахара на мировом рынке стали страны MENA (Ближнего Востока и Северной Африки) и Северная Македония.

Производство сахара в Украине

По состоянию на 21 ноября 2024 года сахарные заводы Украины приняли на переработку 9 млн т сахарной свеклы, из которых произвели 1,165 млн т сахара, что практически аналогично показателям прошлого года, сообщает ассоциация "Укрсахар".

Напомним, что мировое производство сахара по итогам 2023/24 маркетингового года (МР) выросло на 2,8 миллиона тонн по сравнению с предыдущим годом и оценивается в 186,6 миллиона тонн.