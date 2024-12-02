Мировое производство сахара выросло, но запасы остаются нестабильными

Мировое производство сахара по итогам 2023/24 маркетингового года (МР) выросло на 2,8 миллиона тонн по сравнению с предыдущим годом и оценивается в 186,6 миллиона тонн.

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Об этом говорится в отчете USDA .

Основной рост обеспечили Китай, Индия и Таиланд, что компенсировало понижение производства в Бразилии.

Потребление сахара также достигло нового рекорда благодаря активному росту спроса в Индии. Таиланд увеличил объемы экспорта, хотя общий глобальный экспорт сократился на 40 тысяч тонн до 770 тысяч тонн из-за падения производства.

Среди крупнейших экспортеров остаются Южная Африка, а ключевыми направлениями поставок стали Малайзия, Южная Корея и Соединенное Королевство.

Южная Африка в августе 2024 года удвоила таможенную пошлину на импорт сахара до 2348,9 рандов ($130,41) за тонну, чтобы поддержать национальную отрасль на фоне снижения мировых цен. Подавляющее большинство импорта (93%) в регионе поступает из Эсватини, являющейся членом Южноафриканского таможенного союза (SACU), что обеспечивает освобождение от пошлин.

Отмечается, что в ноябре:

Мировое производство увеличилось на 332 тысяч тонн и составляет 183,8 миллиона тонн. Существенный рост зафиксирован в Турции (+300 тысяч тонн, до 3,4 миллиона), что стало возможным благодаря благоприятной погоде.

увеличилось на 332 тысяч тонн и составляет 183,8 миллиона тонн. Существенный рост зафиксирован в Турции (+300 тысяч тонн, до 3,4 миллиона), что стало возможным благодаря благоприятной погоде. Мировой импорт вырос на 3 миллиона тонн до 59,9 миллиона тонн. Значительные приросты наблюдались в Египте (+900 тысяч тонн, до 2 миллионов), ОАЭ (+589 тысяч тонн, до 2,4 миллиона) и Ливии (+101 тысяч тонн, до 627 тысяч).

вырос на 3 миллиона тонн до 59,9 миллиона тонн. Значительные приросты наблюдались в Египте (+900 тысяч тонн, до 2 миллионов), ОАЭ (+589 тысяч тонн, до 2,4 миллиона) и Ливии (+101 тысяч тонн, до 627 тысяч). Мировой экспорт сократился на 4,9 млн тонн и составляет 63,3 млн тонн. Основным фактором стало падение поставок из Таиланда почти вдвое до 5,1 миллиона тонн.

сократился на 4,9 млн тонн и составляет 63,3 млн тонн. Основным фактором стало падение поставок из Таиланда почти вдвое до 5,1 миллиона тонн. Глобальные конечные запасы увеличились на 8,2 миллионов тонн до 80,4 миллионов. Индия нарастила запасы на 1,2 миллиона тонн до 11,7 миллиона, в то время как запасы Таиланда выросли почти вдвое до 10,3 миллиона тонн.

Несмотря на рост производства, ситуация на рынке остается сложной из-за колебаний цен, падения экспорта из ключевых стран и нестабильности запасов в регионах. Увеличение таможенных пошлин и внутренняя политика стран направлены на защиту национальных производителей и сохранение стабильности отрасли.

Какая ситуация на украинском рынке

По состоянию на 21 ноября сахарные заводы Украины приняли на переработку 9 млн. т сахарной свеклы, из которой произвели 1,165 млн. т сахара, что практически аналогично показателям прошлого года, сообщает ассоциация "Укрсахар".

Добавим, что украинские а грарии завершают уборку сахарной свеклы, которая выкопана на площади 253,4 тыс. га, или 98%. Накопано 12,1 млн. тонн сладких корней.

Следует отметить, что на украинском рынке сахара наблюдается рост цен. Цены на сахар за неделю выросли в среднем на 1–1,5 грн/кг. Стоимость сахара колеблется в пределах 23–24,50 грн/кг.