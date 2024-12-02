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Мировое производство сахара выросло, но запасы остаются нестабильными
Мировое производство сахара по итогам 2023/24 маркетингового года (МР) выросло на 2,8 миллиона тонн по сравнению с предыдущим годом и оценивается в 186,6 миллиона тонн.
Об этом говорится в отчете USDA .
Основной рост обеспечили Китай, Индия и Таиланд, что компенсировало понижение производства в Бразилии.
Потребление сахара также достигло нового рекорда благодаря активному росту спроса в Индии. Таиланд увеличил объемы экспорта, хотя общий глобальный экспорт сократился на 40 тысяч тонн до 770 тысяч тонн из-за падения производства.
Среди крупнейших экспортеров остаются Южная Африка, а ключевыми направлениями поставок стали Малайзия, Южная Корея и Соединенное Королевство.
Южная Африка в августе 2024 года удвоила таможенную пошлину на импорт сахара до 2348,9 рандов ($130,41) за тонну, чтобы поддержать национальную отрасль на фоне снижения мировых цен. Подавляющее большинство импорта (93%) в регионе поступает из Эсватини, являющейся членом Южноафриканского таможенного союза (SACU), что обеспечивает освобождение от пошлин.
Отмечается, что в ноябре:
- Мировое производство увеличилось на 332 тысяч тонн и составляет 183,8 миллиона тонн. Существенный рост зафиксирован в Турции (+300 тысяч тонн, до 3,4 миллиона), что стало возможным благодаря благоприятной погоде.
- Мировой импорт вырос на 3 миллиона тонн до 59,9 миллиона тонн. Значительные приросты наблюдались в Египте (+900 тысяч тонн, до 2 миллионов), ОАЭ (+589 тысяч тонн, до 2,4 миллиона) и Ливии (+101 тысяч тонн, до 627 тысяч).
- Мировой экспорт сократился на 4,9 млн тонн и составляет 63,3 млн тонн. Основным фактором стало падение поставок из Таиланда почти вдвое до 5,1 миллиона тонн.
- Глобальные конечные запасы увеличились на 8,2 миллионов тонн до 80,4 миллионов. Индия нарастила запасы на 1,2 миллиона тонн до 11,7 миллиона, в то время как запасы Таиланда выросли почти вдвое до 10,3 миллиона тонн.
Несмотря на рост производства, ситуация на рынке остается сложной из-за колебаний цен, падения экспорта из ключевых стран и нестабильности запасов в регионах. Увеличение таможенных пошлин и внутренняя политика стран направлены на защиту национальных производителей и сохранение стабильности отрасли.
Какая ситуация на украинском рынке
По состоянию на 21 ноября сахарные заводы Украины приняли на переработку 9 млн. т сахарной свеклы, из которой произвели 1,165 млн. т сахара, что практически аналогично показателям прошлого года, сообщает ассоциация "Укрсахар".
Добавим, что украинские а грарии завершают уборку сахарной свеклы, которая выкопана на площади 253,4 тыс. га, или 98%. Накопано 12,1 млн. тонн сладких корней.
Следует отметить, что на украинском рынке сахара наблюдается рост цен. Цены на сахар за неделю выросли в среднем на 1–1,5 грн/кг. Стоимость сахара колеблется в пределах 23–24,50 грн/кг.