Світове виробництво цукру зросло, але запаси залишаються нестабільними

Світове виробництво цукру за підсумками 2023/24 маркетингового року (МР) зросло на 2,8 мільйона тонн порівняно з попереднім роком і оцінюється в 186,6 мільйона тонн.

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Про це йдеться у звіті USDA.

Основне зростання забезпечили Китай, Індія та Таїланд, що компенсувало зниження виробництва в Бразилії.

Споживання цукру також досягло нового рекорду, завдяки активному зростанню попиту в Індії. Таїланд збільшив обсяги експорту, хоча загальний глобальний експорт скоротився на 40 тисяч тонн до 770 тисяч тонн через падіння виробництва.

Серед найбільших експортерів залишаються Південна Африка, а ключовими напрямками поставок стали Малайзія, Південна Корея та Сполучене Королівство.

Південна Африка в серпні 2024 року подвоїла мито на імпорт цукру до 2348,9 рандів ($130,41) за тонну, щоб підтримати національну галузь на тлі зниження світових цін. Переважна більшість імпорту (93%) у регіоні надходить з Есватіні, яка є членом Південноафриканського митного союзу (SACU), що забезпечує звільнення від мит.

Зазначається, що у листопаді:

Світове виробництво збільшилося на 332 тисячі тонн і становить 183,8 мільйона тонн. Суттєве зростання зафіксовано в Туреччині (+300 тисяч тонн, до 3,4 мільйона), що стало можливим завдяки сприятливій погоді.

збільшилося на 332 тисячі тонн і становить 183,8 мільйона тонн. Суттєве зростання зафіксовано в Туреччині (+300 тисяч тонн, до 3,4 мільйона), що стало можливим завдяки сприятливій погоді. Світовий імпорт зріс на 3 мільйони тонн до 59,9 мільйона тонн. Значні прирости спостерігалися в Єгипті (+900 тисяч тонн, до 2 мільйонів), ОАЕ (+589 тисяч тонн, до 2,4 мільйона) та Лівії (+101 тисяча тонн, до 627 тисяч).

зріс на 3 мільйони тонн до 59,9 мільйона тонн. Значні прирости спостерігалися в Єгипті (+900 тисяч тонн, до 2 мільйонів), ОАЕ (+589 тисяч тонн, до 2,4 мільйона) та Лівії (+101 тисяча тонн, до 627 тисяч). Світовий експорт скоротився на 4,9 мільйона тонн і становить 63,3 мільйона тонн. Основним фактором стало падіння поставок з Таїланду, майже вдвічі до 5,1 мільйона тонн.

скоротився на 4,9 мільйона тонн і становить 63,3 мільйона тонн. Основним фактором стало падіння поставок з Таїланду, майже вдвічі до 5,1 мільйона тонн. Глобальні кінцеві запаси збільшилися на 8,2 мільйона тонн до 80,4 мільйона. Індія наростила запаси на 1,2 мільйона тонн до 11,7 мільйона, тоді як запаси Таїланду зросли майже вдвічі до 10,3 мільйона тонн.

Незважаючи на зростання виробництва, ситуація на ринку залишається складною через коливання цін, падіння експорту з ключових країн та нестабільність запасів у регіонах. Збільшення мит і внутрішня політика країн спрямовані на захист національних виробників і збереження стабільності галузі.

Яка ситуація на українському ринку

Станом на 21 листопада цукрові заводи України прийняли на переробку 9 млн т цукрових буряків, із яких виробили 1,165 млн т цукру, що практично аналогічно показникам минулого року, повідомляє асоціація "Укрцукор".

Додамо, що українські аграрії завершують збирання цукрових буряків, які викопані на площі 253,4 тис. га, або 98 %. Накопано 12,1 млн тонн солодких коренів.

Варто зазначити, що на українському ринку цукру спостерігається зростання цін. Ціни на цукор за тиждень зросли в середньому на 1–1,5 грн/кг. Наразі вартість цукру коливається у межах 23–24,50 грн/кг.