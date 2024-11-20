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Ціни на цукор можуть вийти на нові висоти: у чому причина
На українському ринку цукру спостерігається зростання цін. Ціни на цукор за тиждень зросли в середньому на 1–1,5 грн/кг. Наразі вартість цукру коливається у межах 23–24,50 грн/кг.
Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради з посиланням на аналітичний відділ сільськогосподарського кооперативу ПУСК.
За словами експертів, основними причинами здорожчання цукру стали стабілізація внутрішнього попиту та початок відновлення експорту.
Так, аналітики відзначають позитивну динаміку і зауважують, що українські виробники цукру поступово повертаються на зовнішні ринки. Основними напрямками експорту залишаються Туреччина та країни Африки. Також український цукор починає завойовувати ринки за межами Європи.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"За очікуваннями ситуація мала бути гіршою без експорту до Європи. Але наразі працює схема експорту через треті країни, і вона дає свої результати. Україна потроху вивозить цукор на зовнішні ринки, що підтримує позиції," — підкреслюють аналітики.
Вони додають, що з 2025 року планується часткове відкриття європейського ринку для українського цукру, що може суттєво вплинути на цінову динаміку. Експерти прогнозують, що в другій половині сезону можливе значне зростання вартості продукції.
"З 1 січня 2025 року ми можемо побачити активне зростання цін, коли відкриється європейський ринок. Минулого сезону ціни сягали рівня 29–32 тисяч грн/т з ПДВ. Можливо, у цьому сезоні ми теж повернемося до цих показників," - прогнозують аналітики
На їхню думку, ситуація на світовому ринку також може вплинути на динаміку цін в Україні, адже скоротилися обсяги виробництва цукру в Бразилії. Українські виробники можуть скористатися цією ситуацією для розширення присутності на міжнародному ринку та підвищення конкурентоспроможності.
Зауважимо, за підсумками 23/24 маркетингового року, який тривав з вересня 2023 по серпень 2024, Україна експортувала 691,8 тис. т цукру, з яких 77% відправлено в країни ЄС, 23% — на світовий ринок.
Україна виробляє значно більше цукру, ніж споживає. Потреби внутрішнього ринку — 0,95 млн тонн, а виробництво у цьому році має досягти 1,55 млн тонн.
У липні ЄС запровадив торговельні обмеження на цукор з України, які триватимуть до 2025 року. Наразі вітчизняні виробники цукру ведуть перемовини про поділ квоти на безмитний експорт до Євросоюзу своєї продукції. Ринок ЄС є преміальним для них — ціни на ньому можуть бути до 15% вищими за світові. З огляду на очікувану річну квоту у 262,6 тис. тонн у 2025 році та середні біржові котирування $603/тонна, йдеться у ринок орієнтовно у $158 млн. Які українські компанії зможуть заробити на експорті цукру, читайте в матеріалі Delo.ua.