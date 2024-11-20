Ціни на цукор можуть вийти на нові висоти: у чому причина

На українському ринку цукру спостерігається зростання цін. Ціни на цукор за тиждень зросли в середньому на 1–1,5 грн/кг. Наразі вартість цукру коливається у межах 23–24,50 грн/кг.

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Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради з посиланням на аналітичний відділ сільськогосподарського кооперативу ПУСК.

За словами експертів, основними причинами здорожчання цукру стали стабілізація внутрішнього попиту та початок відновлення експорту.

Так, аналітики відзначають позитивну динаміку і зауважують, що українські виробники цукру поступово повертаються на зовнішні ринки. Основними напрямками експорту залишаються Туреччина та країни Африки. Також український цукор починає завойовувати ринки за межами Європи.

"За очікуваннями ситуація мала бути гіршою без експорту до Європи. Але наразі працює схема експорту через треті країни, і вона дає свої результати. Україна потроху вивозить цукор на зовнішні ринки, що підтримує позиції," — підкреслюють аналітики.

Вони додають, що з 2025 року планується часткове відкриття європейського ринку для українського цукру, що може суттєво вплинути на цінову динаміку. Експерти прогнозують, що в другій половині сезону можливе значне зростання вартості продукції.

"З 1 січня 2025 року ми можемо побачити активне зростання цін, коли відкриється європейський ринок. Минулого сезону ціни сягали рівня 29–32 тисяч грн/т з ПДВ. Можливо, у цьому сезоні ми теж повернемося до цих показників," - прогнозують аналітики

На їхню думку, ситуація на світовому ринку також може вплинути на динаміку цін в Україні, адже скоротилися обсяги виробництва цукру в Бразилії. Українські виробники можуть скористатися цією ситуацією для розширення присутності на міжнародному ринку та підвищення конкурентоспроможності.

Зауважимо, за підсумками 23/24 маркетингового року, який тривав з вересня 2023 по серпень 2024, Україна експортувала 691,8 тис. т цукру, з яких 77% відправлено в країни ЄС, 23% — на світовий ринок.

Україна виробляє значно більше цукру, ніж споживає. Потреби внутрішнього ринку — 0,95 млн тонн, а виробництво у цьому році має досягти 1,55 млн тонн.

У липні ЄС запровадив торговельні обмеження на цукор з України, які триватимуть до 2025 року. Наразі вітчизняні виробники цукру ведуть перемовини про поділ квоти на безмитний експорт до Євросоюзу своєї продукції. Ринок ЄС є преміальним для них — ціни на ньому можуть бути до 15% вищими за світові. З огляду на очікувану річну квоту у 262,6 тис. тонн у 2025 році та середні біржові котирування $603/тонна, йдеться у ринок орієнтовно у $158 млн. Які українські компанії зможуть заробити на експорті цукру, читайте в матеріалі Delo.ua.