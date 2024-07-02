ЄС повернув мита на українські яйця та цукор

Євросоюз з 2 липня повернув тарифні квоти на яйця та цукор з України через збільшення обсягів імпорту з 2024 року.

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Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.

Зазначається, що яйця та цукор потрапили до переліку товарів, до яких застосували "екстрене гальмування" через те, що обсяги імпорту досягли середньорічного показника, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Для яєць та цукру цей середній показник становить 23 188,96 тонни та 262 652,68 тонни відповідно.

"Оскільки імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою у межах тарифної квоти з Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, додатковий імпорт продовжуватиметься за митами режиму найбільшого сприяння", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 27 червня віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина переконувала, що Євросоюз не планує повертати мита на українські товари.

Натомість виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявляв, що наразі вже майже вичерпана квота на яйця та цукор.

Експорт агропродукції з обмеженнями

Зауважимо, 13 травня Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема меду, круп, кукурудзи, м'яса птиці, яєць, вівса, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.

Нагадаємо, з 19 червня при експорті до Європейського Союзу застосовуватимуться мита на український овес, оскільки Україна перевищила встановлені квоти.

30 травня Кабінет міністрів України запровадив нульову квоту на експорт цукру до країн Європейського Союзу. Зупинка експорту цукру триватиме до кінця 2024 року.

Раніше Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор" звернулася до Кабінету Міністрів з проханням терміново встановити нульову квоту на експорт цукру до Євросоюзу на 2024 рік.

Причиною цього є досягнення граничного обсягу поставок українського цукру в ЄС, передбаченого рішенням Європейського Союзу.

Фактично, "Укрцукор" ініціював закриття кордону України для експорту цукру в ЄС, оскільки експортні поставки вже сягнули 262,6 тисяч тонн - квоти на 2024 рік.

В асоціації вважають, що такі дії демонструють конструктивну позицію українських виробників цукру та їхню готовність інтегруватися у європейський ринок відповідно до його вимог.