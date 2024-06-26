У Варшаві підписали декларацію щодо заборони російської агропродукції

У Варшаві відбулася третя зустріч "Люблінського трикутника", під час якої представники аграрних комітетів парламентів України, Польщі та Литви підписали Тристоронню декларацію.

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Про це повідомляє Українська зернова асоціація.

Документ закликає керівництво ЄС та держав-членів вжити заходів щодо обмеження російської та білоруської агропродукції на європейському ринку.

Заступник голови комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики України Степан Чернявський повідомив, що декларація закликає керівництво ЄС та держав-членів до ряду важливих дій.

Серед них - заборона ввезення та транзиту агропродукції російського та білоруського походження до ЄС, обмеження доступу російських виробників до передових технологій, впровадження інтервенційних систем закупівлі надлишків зерна та допомога Україні у відновленні позицій на світовому ринку.

Чернявський також наголосив на необхідності розширення "Люблінського трикутника" шляхом залучення Латвії та Естонії. На його думку, це дозволить ефективніше контролювати експорт та транзит російської агропродукції через країни Балтії та Польщу.

"Потрібно якнайшвидше ввести колективну заборону на експорт та транзит всіх агротоварів з Росії та Білорусії через кордон Польщі, Литви, Латвії, Естонії та України. Від цього виграє однозначно Європа, бо суттєво знизиться тиск на її внутрішні ціни на агропродукцію", - підкреслив Чернявський.

Ця зустріч стала третьою в рамках "Люблінського трикутника", перша з яких відбулася 2 квітня у Варшаві, а друга - в Україні. Ініціатива спрямована на зміцнення діалогу з ЄС та налагодження більш тісної співпраці із загальноєвропейськими аграрними структурами.

Нагадаємо, 30 травня на зустрічі Ради міністрів ЄС з питань зовнішніх відносин та торгівлі, яка відбулася у Брюсселі, було ухвалено рішення про запровадження тарифів на імпорт зернової продукції з Росії та Білорусії.

На сайті Раді Європейського Союзу зазначено, що постанова підвищує мита на зернові, олійні культури та продукти з них з Росії та Білорусі до рівня, який фактично призупинить імпорт цих продуктів.

Латвія першою в ЄС заборонила імпорт зерна з РФ

В кінці лютого Сейм Латвії у двох читаннях схвалив заборону на ввезення російської та білоруської сільськогосподарської продукції до країни як мінімум до липня 2025 року. Також країна заборонила імпорт з РФ фруктів, горіхів, овочів та кормової сировини для тварин.

Таким чином, Латвія стала першою країною Європейського Союзу, яка законодавчо запровадила обмеження на використання сільськогосподарської продукції, що походить із Росії та Білорусі.

У січні 2024 року країни Балтії запропонували заборонити імпорт російського і білоруського зерна в ЄС. При цьому, литовське видання Delfi написало, що через Литву транзитом перевозиться мало російського зерна, більша його частина йде саме через Латвію, а потім потрапляє і до Литви.