Країни Балтії пропонують заборонити імпорт російського і білоруського зерна в ЄС

Після зустрічі з колегами з Латвії та Естонії, міністр транспорту та комунікацій Литви Марюс Скуодіс повідомив, що країни Балтії виступають за те, щоб включити російське та білоруське зерно в пакет санкцій Європейського Союзу.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на BNS.

"Країни Балтії підтримали включення імпорту зерна з Росії та Білорусі до Євросоюзу в пакет санкцій ЄС", - сказав М.Скуодіс.

Повідомляється, що напередодні він обговорив питання посилення санкцій проти Росії та Білорусі з міністром клімату Естонії Крістен Міхал і міністром транспорту Латвії Каспарсом Бріскенсом. Вони домовилися разом координувати всі дії і продовжувати обмін інформацією з питань транспортного сектору, таких як зерно.

Раніше литовське видання Delfi також писало, що через Литву транзитом перевозиться мало російського зерна, більша його частина йде через Латвію, що становить велику проблему.

"Дуже конкретне питання - це транспортування російського зерна, наприклад, через країни Балтії. У Литві це несуттєве питання, обсяги дуже незначні, але в Латвії це все ж таки велика проблема", - сказав журналістам Скуодіс.

У грудні голова Литовської асоціації виробників зерна Аушріс Маціяускас заявив, що російське зерно у великих обсягах перевозиться транзитом через Латвію, а частина цього зерна потрапляє і до Литви.

Міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас тоді заявив, що російське зерно транспортується через латвійські порти, але не доходить до порту Клайпеда. Він не виключив, що воно може бути імпортоване шляхом підробки документів, тому уряд Латвії має вжити заходів.

Кілька днів тому міністр економіки Латвії Віктор Валайніс висловив думку, що всі санкції, застосовані до Росії зокрема і національні, мають бути ефективними, і якщо Латвія вводить заборону на імпорт російського зерна, то це повинно стосуватися не лише Латвії, але й всього Євросоюзу.

Він вважає за доцільне спільно продовжити роботу латвійського уряду, Міністерства сільського господарства та Міністерства економіки для актуалізації питання щодо ембарго на російське зерно на рівні ЄС.

Зазначається, що минулого року в порівнянні з 2022 роком Латвія імпортувала з РФ на 200 000 тонн більше продовольчого зерна: у 2023 році через латвійські прикордонні пункти з РФ до Європейського союзу завезено понад 535 000 тонн зернових продуктів, роком раніше було 337 000 тонн.

Нагадаємо, 18 грудня Рада Євросоюзу ухвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії через її вторгнення в Україну. Він передбачає різні заходи, включаючи поетапну заборону на імпорт алмазів з Росії.

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