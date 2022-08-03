Україна пропонує Лівану купити вкрадене Росією зерно з арештованого ним судна за півціни

Україна офіційно запропонувала ліванському уряду придбати вантаж зерна з заарештованого у порту Триполі сирійського судна Laodicea, яке нелегально вивезло його з окупованої Росією території України. Про це йдеться у повідомленні у Twitter посольства України в Лівані.

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"За домовленістю з власниками в Україні продукції на борту судна Laodicea, а також з метою уникнення псування викраденого зерна та збереження його в Лівані посольство України подало пропозицію уряду Лівану про закупівлю зазначеної продукції", - сказано в ньому.

Зокрема, борошно пшеничне пропонується купити по 350 доларів за тонну, а ячмінь - по 180 доларів за тонну. Вказано, що такі ціни є у два рази нижчими за ринкові.

Нагадаємо, що судно Laodicea прибуло до порту Триполі 27 липня, однак через два дні, після протесту українського посольства, головний прокурор країни вирішив арештувати судно й розслідувати ситуацію.

Натомість, як повідомило напередодні агентство Reuters, головний прокурор Лівану вже скасував наказ про арешт судна, дозволивши йому відплисти після виявлення нібито відсутності кримінального злочину.

Водночас Laodicea поки що не може відплисти через наказ про конфіскацію, виданий суддею в Тріполі, де пришвартовано судно. Згідно даних ресурсу MarineTraffic, Laodicea на даний час продовжує знаходитися у цьому порті.

В свою чергу, 1 серпня Україна також звернулася до Лівану з проханням про співпрацю у кримінальному розслідуванні в самій Україні щодо Laodicea. Українська влада стверджує, що судно прибуло до порту в окупованому РФ Криму, закритому для міжнародних судноплавств, де прийняло вантаж перед тим, як відправитися до Лівану.

Зазначимо, що Laodicea ходить під прапором Сирії, портом його приписки є Латакія. Судно було збудовано в 2005 році, має довжину 138 метрів, ширину 21 метр, та може перевозити до 12,7 тисячі тон вантажу. Вважається, що з України воно везло біля 5 тисяч тонн пшениці та 5 тисяч тонн ячменю.

Нагадаємо при цьому, що із самою Сирією Україна місяць тому розірвала дипломатичні відносини через визнання нею "ДНР" та "ЛНР".