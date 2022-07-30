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Ліван затримав сирійське судно із краденим у України зерном, — ЗМІ
Прокуратура Лівану затримала сирійське судно "Лаодикея", яке, за інформацією українського уряду, перевозило пшеницю, яку Росія вкрала у України. Про це повідомляє BBC з посиланням на ліванські ЗМІ.
Відомо, що розслідування щодо походження зерна передали спецслужбам Лівану. Посольство України отримало офіційну постанову про затримання судна на 72 години.
Передбачається, що цим судном перевозили 5 000 тонн пшениці і, можливо, ще 5 000 тонн ячменю.
Раніше повідомлялося, що український суд видав ордер на арешт затриманого в порту Бейрута судна під сирійським прапором. Якщо вантаж конфіскують, Україна буде готова вести переговори щодо умов його передачі Бейруту, уточнили в українському посольстві у Лівані.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, російсійські війська масово вивозили зерно з тимчасово окупованих територій, щоб незаконно відвантажити на зовнішні ринки. Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки російських суден, що вивозять зерно в Сирію вкрадене в Україні.
За інформацією Delo.ua, з окупованих територій на Півдні країни у бік Криму вивозять не тільки зерно, а й інші агропродукти.