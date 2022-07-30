Ліван затримав сирійське судно із краденим у України зерном, — ЗМІ

Прокуратура Лівану затримала сирійське судно "Лаодикея", яке, за інформацією українського уряду, перевозило пшеницю, яку Росія вкрала у України. Про це повідомляє BBC з посиланням на ліванські ЗМІ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Відомо, що розслідування щодо походження зерна передали спецслужбам Лівану. Посольство України отримало офіційну постанову про затримання судна на 72 години.

Передбачається, що цим судном перевозили 5 000 тонн пшениці і, можливо, ще 5 000 тонн ячменю.

Раніше повідомлялося, що український суд видав ордер на арешт затриманого в порту Бейрута судна під сирійським прапором. Якщо вантаж конфіскують, Україна буде готова вести переговори щодо умов його передачі Бейруту, уточнили в українському посольстві у Лівані.

Нагадаємо, російсійські війська масово вивозили зерно з тимчасово окупованих територій, щоб незаконно відвантажити на зовнішні ринки. Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки російських суден, що вивозять зерно в Сирію вкрадене в Україні.

За інформацією Delo.ua, з окупованих територій на Півдні країни у бік Криму вивозять не тільки зерно, а й інші агропродукти.