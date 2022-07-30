Ливан задержал сирийское судно с украденным у Украины зерном, — СМИ

Прокуратура Ливана задержала сирийское судно "Лаодикея", которое, по информации украинского правительства, перевозило пшеницу, которую украла Россия у Украины. Об этом сообщает BBC со ссылкой на ливанские СМИ.

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Известно, что расследование по происхождению зерна было передано спецслужбам Ливана. Посольство Украины получило официальное постановление о задержании судна на 72 часа.

Предполагается, что по этому судну перевозили 5 000 тонн пшеницы и, возможно, еще 5 000 тонн ячменя.

Ранее сообщалось, что украинский суд выдал ордер на арест задержанного в порту Бейрута судна под сирийским флагом. Если груз конфискуют, Украина будет готова вести переговоры по условиям его передачи Бейруту, уточнили в украинском посольстве в Ливане.

Напомним, российские войска массово вывозили зерно с временно оккупированных территорий, чтобы незаконно отгрузить на внешние рынки. Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российских судов, вывозящих зерно в Сирию, украденное в Украине.

По информации Delo.ua, с оккупированных территорий на Юге страны в сторону Крыма вывозят не только зерно, но и другие агропродукты.