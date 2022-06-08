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Заместители Блинкена и Кулебы обсудили гуманитарную помощь и вывоз украинского зерна
Заместитель госсекретаря Венди Шерман во время встречи в Сеуле с заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником обсудили вывоз украинского зерна, гуманитарную и экономическую помощь.
Об этом говорится на сайте Госдепа США.
Отмечается, что Венди Шерман представил обновленную информацию о помощи США Украине, включая безопасность, гуманитарную и экономическую помощь, а также бюджетную поддержку и помощь для долгосрочных усилий.
Кроме этого, стороны обсудили влияние агрессивной войны России на глобальную продовольственную безопасность и приверженность со стороны Штатов доставке украинского зерна на международные рынки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также заместитель госсекретаря подчеркнул твердую и постоянную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом неспровоцированной агрессии России.
Стоит отметить, что Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы обеспечить гуманитарный коридор для вывоза зерна. Но Россия продолжает обстреливать зерновые терминалы, в частности в Николаеве. Поэтому нельзя исключать, что РФ не использует гуманитарный коридор для нападения на Одессу.
Также, по мнению главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, Россия несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном.