Заместители Блинкена и Кулебы обсудили гуманитарную помощь и вывоз украинского зерна

Заместитель госсекретаря Венди Шерман во время встречи в Сеуле с заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником обсудили вывоз украинского зерна, гуманитарную и экономическую помощь.

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Об этом говорится на сайте Госдепа США.

Отмечается, что Венди Шерман представил обновленную информацию о помощи США Украине, включая безопасность, гуманитарную и экономическую помощь, а также бюджетную поддержку и помощь для долгосрочных усилий.

Кроме этого, стороны обсудили влияние агрессивной войны России на глобальную продовольственную безопасность и приверженность со стороны Штатов доставке украинского зерна на международные рынки.

Также заместитель госсекретаря подчеркнул твердую и постоянную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом неспровоцированной агрессии России.

Стоит отметить, что Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы обеспечить гуманитарный коридор для вывоза зерна. Но Россия продолжает обстреливать зерновые терминалы, в частности в Николаеве. Поэтому нельзя исключать, что РФ не использует гуманитарный коридор для нападения на Одессу.

Также, по мнению главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, Россия несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном.