Между Украиной, Турцией и Россией отсутствуют договоренности по разблокировке украинских портов, - МИД

Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы обеспечить гуманитарный коридор для вывоза зерна. Но Россия продолжает обстреливать зерновые терминалы, в частности в Николаеве. Поэтому нельзя исключать, что РФ не использует гуманитарный коридор для нападения на Одессу.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Учитывая недавний ракетный удар России по зерновому терминалу в Николаеве, не можем исключать планов России воспользоваться таким коридором для нападения на Одессу и на юг Украины", - говорится в сообщении.

В МИД Украины призвали всех заинтересованных партнеров вместе с Украиной сосредоточить усилия на поиске сбалансированного решения, которое снимет российскую блокаду с портов и будет предусматривать четкие гарантии безопасности для украинского черноморского побережья и соответствующих гуманитарных коридоров.

"Гарантии должны быть предоставлены путем поставки соответствующего оружия Украине для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

В МИД Украины заявили, что ценят усилия Турции в решении проблемы экспорта зерна.

"Ценим усилия Турции. В то же время должны отметить, что пока отсутствуют договоренности по этому вопросу между Украиной, Турцией и Россией. При этом подчеркиваем, что решения должны приниматься с участием всех причастных сторон. Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут нами отвергнуты", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что правительство президента Турции Реджепа Эрдогана предложило военную помощь для разминирования побережья Одессы и сопровождения судов с зерном, но Украина еще не одобрила этот план, опасаясь, что снятие защиты может оставить жизненно важный порт открытым для нападения России.