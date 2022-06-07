Між Україною, Туреччиною та Росією відсутні домовленості щодо розблокування українських портів, - МЗС

Україна разом із партнерами працює над тим, щоб забезпечити гуманітарний коридор для вивезення зерна. Але Росія продовжує обстрілювати зернові термінали, зокрема у Миколаєві. Тому не можна виключати, що РФ не використує гуманітарний коридор для нападу на Одесу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"З огляду на недавній ракетний удар Росії по зерновому терміналу в Миколаєві, не можемо виключати планів Росії скористатися таким коридором для нападу на Одесу та на південь України", - йдеться у повідомленні.

У МЗС України закликали всіх зацікавлених партнерів разом з Україною зосередити зусилля на пошуку збалансованого рішення, яке зніме російську блокаду з портів та передбачатиме чіткі гарантії безпеки для українського чорноморського узбережжя та відповідних гуманітарних коридорів.

"Гарантії мають бути надані шляхом постачання відповідної зброї Україні для захисту узбережжя від загроз з моря та шляхом залучення військово-морських сил третіх країн для патрулювання відповідної частини акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

У МЗС України заявили, що цінують зусилля Туреччини у вирішенні проблеми експорту зерна.

"Цінуємо зусилля Туреччини. Водночас маємо зазначити, що поки що відсутні домовленості з цього питання між Україною, Туреччиною та Росією. При цьому наголошуємо, що рішення мають прийматися за участю всіх причетних сторін. Будь-які домовленості, які не враховуватимуть інтереси України, будуть нами відкинуті", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що уряд президента Туреччини Реджепа Ердогана запропонував військову допомогу для розмінування узбережжя Одеси та супроводу суден із зерном, але Україна ще не схвалила цей план, побоюючись, що зняття захисту може залишити життєво важливий порт відкритим для нападу Росії.